NATO çadır kentinde görev yapan İngiliz emekli askere duygu dolu veda



Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde, depremlerden sonra, 1600 öğrencinin eğitim-öğretimi için, NATO'nun desteğiyle kurulan çadır kentte çalışan İngiliz asıllı emekli asker Paul McClean, görevini tamamlamasının ardından, çocukların sevgi gösterisi ve hediyelerle uğurlandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrasında bölgede yaraları sarmak için harekete geçen NATO, Hatay'ın Antakya, Defne ve İskenderun ilçelerinde kurduğu çadır kentlerde, özellikle öğrencilere LGS ve YGS'ye hazırlanma sürecinde destek verdi. İskenderun Yunus Emre Ortaokulu'na kurulan çadır kentte, 2 aydır mutfak sorumlusu olarak görev yapan ve Polonya'dan gelen, NATO'nun görevlendirdiği İngiliz asıllı emekli asker Paul McClean, görevini tamamlayıp ayrılırken, kamptaki çocukların sevgi gösterisiyle duygulandı.

'YÜZLERDEKİ GÜLÜMSEMEYİ GÖRMEK, HER ŞEYE DEĞER'

İskenderunlular'ı çok sevdiğini söyleyen Paul McClean, "Depremden etkilenen ve ihtiyacı olan insanlara sabah, öğle, akşam olmak üzere yemek dağıtılıyor. Depremden kaç kişinin etkilendiği, nasıl etkilendiği, onların hikayelerini dinlemek çok etkileyici. İnsanların iyileşmesine yardımcı olabilmeyi sadece iş olarak değil kalbimden gelerek yapıyorum. Bu büyük acıyı yaşamış olan insanların arasındaki o çocukların yüzlerindeki gülümsemeyi görmek benim için her şeye değer, beni çok mutlu ediyor" dedi.

Çadır kentte görevli İnkılap Tarihi öğretmeni Coşkun Eser, Paul McClean'e, hizmetlerinden dolayı teşekkür edip, Osmanlı Tuğrası ve Atatürk tablosu hediye etti. Çadır kentteki öğrencilerden ilgi gören Paul McClean, ıslıklar ve sevgi gösterisiyle ayrılırken, selfie de çekti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2023-06-03 09:49:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.