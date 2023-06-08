

Hüseyin BOZOK/KIRIKHAN-Hatay, (DHA)YEŞİLAY ve Albayrak Grubu şirketlerinden TÜMOSAN iş birliğinde hayata geçirilen `Benim Kulübüm Yeşilay TIR´ı´, depremden en fazla etkilenen şehirlerden Hatay´a gelerek afetten etkilenen çocuklara destek oluyor.Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Albayrak Konteyner Kenti'ne gelen `Benim Kulübüm Yeşilay TIRI´nda depremzedelere hem psikososyal destek veriliyor hem de çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Çocukların kendilerini ifade ederek kaygılarının azalmasını destekleyen ve sosyalleşmesini amaçlayan, gelişim psikologları, klinik psikologlar, pedagoglar ve eğitmenlerin yanı sıra Genç Yeşilaylılar´ın görev aldığı TIR aracılığıyla Hatay ve Gaziantep'te 864 çocuk ve gence psikososyal destek hizmeti sunuldu. Nisan ayından bu yana deprem bölgelerinde bin 361 kilometre yol ket eden TIR, Hatay ve Gaziantep'te 168 aktivite gerçekleştirdi.ÇOCUKLAR VE GENÇLER İÇİN BÖLGEDELERYeşilay Kaynak Geliştirme ve Paydaş Yönetimi Direktörü Onur Pulat, Yeşilay´ın 103 yıllık geçmişinin olduğunu hatırlatarak, Türkiye genelinde 120 şube ile tütün, kumar ve alkol başta olmak üzere tüm bağımlılıklara karşı mücadelede faaliyetleri yürüttüklerini söyledi. Deprem sonrası çocuklar ve gençler için bölgede olduklarını kaydeden Pulat, "6 Şubat'ta çok ciddi bir deprem yaşadık ve bu felaketten etkilendik. Herkes gibi biz de ilk günden itibaren özellikle acil durum ihtiyaçlarını, giderilmesi adına destekte bulunduk. İkinci aşamada özellikle en büyük sorun işte sosyal destek süreci. Yeşilay olarak biz ne yapabiliriz diye düşünmüştük ve Benim Kulübüm Yeşilay TIR´ı Projesi´ni yeniden tasarladık. Tasarlama sürecinde psikologlar, pedagoglarımız, eğitmenlerimiz bu çalışmada yer aldı. Dolayısıyla böyle bir projeyi yaparak depremzede çocuklarla bir araya getirmeyi ve ergenlerle bir araya gelmeyi hedefledik. Bu çalışmadaki maksadımız özellikle depremden etkilenen çocukların ve ergenlerin kaygılarını, travmasını azaltmak, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak ve yaşadığı bu olumsuz sürece uyumunu artırmak temel hedefimizdir" dedi.Pulat, çocuklara memnuniyet anketi yaptıklarını ve yüzde 95 oranında çocukların bu projeden memnun olduklarını tespit ettiklerini anlattı. Pulat, sahada görev yapan tüm gönüllülere ve destek olan Albayrak Grubu'na teşekkür etti."AMACIMIZ ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜREBİLMEK"Albayrak Konteyner Kenti Şantiye Şefi Adil Yurtseven ise Kırıkhan ilçesinde 2 farklı noktada konteyner kent kurduklarını söyledi. Birinci noktada 216 diğer noktada ise 336 olmak üzere 552 konteyneri depremzedeler için hazır ettiklerini belirten Yurtseven, "Konteyner kentimizde ayrıca sosyal donatı binalarımız var. Özellikle çocuk alanlarında daha iyi bir etkinlik yapabilmek için bir Çocuk Eğitim Merkezimiz bulunuyor. Burada yemekhanemiz, idari ofis yapılabilecek bir binamız var. Bunların yanında biz konteyner kentimizdeki konteynerlerde iç banyosu, tuvaleti, ayrılmış bir yatak odası bölümü var. Bununla birlikte Albayrak Holding olarak bu konteynerlerde kalan aileler için çeşitli mobilya eşyalarını bağışladık. Bu şekilde insanlar yaşamını sürdürmeye devam ediyorlar. Depremden en çok etkilenenler çocuklar. TIR´daki etkinlikler kapsamında amacımız çocukların yüzünü güldürebilmek" diye konuştu.Benim Kulübüm Yeşilay TIR´ı, 11 Haziran'a kadar Hatay'da olacak. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Kırıkhan Hüseyin BOZOK/KIRIKHAN-Hatay, (DHA)-

2023-06-08 09:29:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.