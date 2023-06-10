Motosikletlerin çarpıştığı kaza, kamerada

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Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY´ın İskenderun ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada, 1´i ağır, 3 kişi yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İskenderun ilçesi Savaş Mahallesi Ulu Camii Caddesi Büyük Çarşı Kavşağı´nda plakaları ve sürücüleri belirlenemeyen iki motosiklet çarpıştı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, motosikletlerdeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2023-06-10 16:24:33



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