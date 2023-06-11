Bakan Yerlikaya: 32 bin 715 konutun ihalesi yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Yerlikaya: 32 bin 715 konutun ihalesi yapıldı

DHA

Bakan Yerlikaya: 32 bin 715 konutun ihalesi yapıldı


Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, depremzedeler için yapılacak 197 bin 248 konuttan 32 bin 715'inin ihalesinin gerçekleştirildiğini söyledi. 
Hatay'da temaslarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD İl Koordinasyon Merkezi'nde deprem bölgesindeki çalışmalar konusunda brifing aldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, Hatay'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı iş birliğiyle 32 bin 715 konut yapımı için ihalenin gerçekleştiğini dile getirdi. Bakan Yerlikaya, "Süreç devam ediyor. Duamız inşallah bunları 1 yıl içinde tamamlayıp, hak sahiplerimize teslim etmek. Hatay´da hak sahibi olabilecek durumdaki vatandaşlarımızdan konutları hasarlı olan 152 bin 965 vatandaşımıza bugüne kadar barınma hizmeti veriyoruz. Bugün itibarıyla toplam 258 bin 889 çadırın dağıtımı ve kurulumu yapıldı. 130 çadır alanımız mevcut. Bu çadır alanlarımızda 52 bin 823 vatandaşımız yaşıyor. Yine aynı zamanda ilimizde 184 konteyner kent planlandı. Bunun 115'inin kurulumunu tamamladık. 28 bin 269 konteynerde 100 bin 142 vatandaşımız yaşamlarını sürdürüyor. Orta hasar ve üzeri hasar noktasında olan tüm depremzedelerin istekleri halinde eğer kira yardımı istemiyor, 'biz konteynerde kalmak istiyoruz' derlerse, biz onları da inşallah haziran ayı sonu itibarıyla konteyner kent içerisinde misafir etmeye başlayacağız" dedi. 
'10 MİLYAR 439 MİLYON LİRA HARCANDI'
Konteynerlere klima ve ocak kurulması çalışmalarının da sürdüğünü aktaran Bakan Yerlikaya, yakın zamanda depremzedelerin yemeklerini kendileri yapabilir duruma geleceğini dile getirdi. Hatay'daki depremzedelere yapılan para yardımlarına ilişkin bilgi veren Yerlikaya, şöyle konuştu: 
"86 bin 316 ailemize 15 bin liradan toplam 2 milyar 794 milyon 740 bin lira taşınma yardımı, 142 bin 430 ailemize 1 milyar 25 milyon 211 bin lira kira yardımı yapıldı. 6 Şubat'tan bugüne Hatay'a bu minvalde yapılan bütün harcamaların toplamı 10 milyar 439 milyon lira. Hatay'da bugüne kadar 114 milyonu aşkın öğün yemek dağıtıldı. 442 bin 644 vatandaşımıza psikososyal destek verdik, vermeye devam edeceğiz. 41 milyon 147 bin yardım malzemesi dağıtıldı."
Devlet, hükümet ve milletin el ele vererek asrın felaketini, asrın kardeşliğine dönüştürdüklerini ifade eden Yerlikaya, "Allah'ın izniyle bütün şehirlerimizi çok daha güzel ve çok daha sağlam bir şekilde inşa edeceğiz. Kalıcı konutlar yapılıp ve şehrimiz 5 Şubat öncesinden daha görkemli hale gelinceye kadar da Allah'ın izniyle çalışmaya canla başla gayret göstereceğiz" diye konuştu.
Bakan Yerlikaya, basın toplantısının ardından konteyner kenti ziyaret etti. Burada vatandaşlarla sohbet eden Yerlikaya, depremzede çocuklara oyuncak hediye etti. Buradan da TOKİ tarafından esnaf için prefabrik işyerlerini gezen Yerlikaya, sohbet ettiği esnafa geçici faaliyet izin belgesini dağıttı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Hatay / Antakya Hüseyin BOZOK
2023-06-11 22:42:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'da depremzedelerle bir araya geldi
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'da ...
Erzin'deki Burnaz Plajı yaz sezonuna hazırlandı
YEREL HABERLER Erzin'deki Burnaz Plajı yaz sezonuna hazırlandı
Arsuz'da uçurtma şenliği düzenlendi
YEREL HABERLER Arsuz'da uçurtma şenliği düzenlendi
Bakan Göktaş, Hatay Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezinin açılışında konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Göktaş, Hatay Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam ...
Motosikletlerin çarpıştığı kaza, kamerada
YEREL HABERLER Motosikletlerin çarpıştığı kaza, kamerada
İskenderun'da yaralama ve yağmalama şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER İskenderun'da yaralama ve yağmalama şüphelisi ...
Depremzede kadın konteynerde yaptığı el emeği ürünlerle ev ekonomisine katkı sağlıyor
YEREL HABERLER Depremzede kadın konteynerde yaptığı el emeği ...
Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
YEREL HABERLER Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı ...
İskenderunspor'da teknik direktör Levent Şahin dönemi sona erdi
YEREL HABERLER İskenderunspor'da teknik direktör Levent Şahin dönemi ...
Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürdü
YEREL HABERLER Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürdü
Hatay'da depremzede çocuklar futbol turnuvasında mücadele etti
YEREL HABERLER Hatay'da depremzede çocuklar futbol turnuvasında ...
Hatay'da 1500 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay'da 1500 paket kaçak sigara ele geçirildi
Hatay'da havaya ateş açan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Hatay'da havaya ateş açan şüpheli yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.