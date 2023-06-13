Deprem bölgesinde çocuklar için bisiklet istasyonları kuruluyor



DHL çalışanları depremzede çocuklar için pedal çevirecekHüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) -Depremzede çocuklar için harekete geçen global taşımacılık şirketi DHL, depremden etkilenen bölgelere çocukların ortak kullanımı için bisiklet istasyonları kurmaya hazırlanıyor. Şirket, Türkiye merkez ofisine kurduğu sanal bisiklet istasyonu ile çalışanların harcadığı enerjiyi depremzede çocukların yararına kullanacak ve depremden etkilenen tüm şehirlere sanal bir rota ile ulaşacak. Çocuklara eğlenceli bir ortam sunmak istediklerini kaydeden DHL Global Forwarding Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Direktörü Burak Ertuna, "Biz burada çocuklar için bisiklet tamiri, bisiklet sürüş tekniklerini öğretiyoruz. Amacımız çocukların odaklarını biraz depremin gerçeğinden alıp farklı bir yere getirmek. Onlara daha eğlenceli bir ortam sunmak" dedi.`DHL Ubuntu Türkiye´ projesi kapsamında, afet bölgelerindeki çocuklara temel bisiklet eğitimleri verilecek ve ticarete dönüştürülebilir eğitimlerle birlikte bölge insanının hayatına olumlu bir dokunuş sağlanacak. Böylece, Ubuntu felsefesi etrafında insanların bir araya gelerek dayanışma ve güç birliği içinde hareket etmesi hedefleniyor. Şirketin kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının temelini oluşturan `Ubuntu´, Zulu dilinden gelen bir kavram olup, `insanlıkla insan arasındaki bağı´ ifade ediyor. Ubuntu felsefesine göre insanlar birbirlerine bağlı ve birlikte daha güçlü. Proje, bu felsefeyi temel alarak, deprem bölgesindeki çocukların hayatlarına umut ve neşe katmayı amaçlıyor.DHL olarak yıllardır sosyal sorumluluk projelerine çok büyük önem verdiklerini söyleyen Burak Ertuna Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından şirket olarak bölgeye ellerinden gelen yardımı yaptıklarını belirterek yurt dışından ülkeye gönderilen yardımların ulaştırılmasında da görev aldıklarını kaydetti.AMACIMIZ ÇOCUKLARIN ODAĞINI DEPREMİN GERÇEĞİNDEN ALIP FARKLI BİR YERE GETİRMEKDepremden en çok etkilenen çocukları unutmadıklarını ve onlar için projeler hazırladıklarını ifade eden Ertuna, şu ifadeleri kullandı:"Biz burada çocuklar için bisiklet tamiri, bisiklet sürüş tekniklerini öğretiyoruz. Amacımız çocukların odaklarını biraz depremin gerçeğinden alıp farklı bir yere getirmek. Onlara daha eğlenceli bir ortam sunmak. Bunun dışında depremin ilk gününden beri insanların telefonlarını şarj edebilecekleri, içme suyuna ulaşmaları gibi sorunlar vardı. Bunun içinde Mobil Yeşil Enerji Modülleri yaptık. Bunların içinde su ve telefon şarj üniteleri var. Bunlar güneş panelleriyle beslenerek gece etrafını aydınlatabiliyor. Ultra UV filtreleriyle şebeke suyunu içilebilir hale getiriyor. Amacımız yardımcı olmak, insanları bir nebze hayatlarını kolaylaştırmak."Ertuna, projeyi ilk olarak Hatay'da başladıklarını ve önümüzdeki günlerde diğer deprem bölgelerinde de sürdüreceklerini sözlerine ekledi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)

2023-06-13 11:59:37



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