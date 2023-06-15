`Masal Festivali´ Hatay´da çocuklarla buluştu



Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)Küçükçekmece Belediyesi´nin Seiba Uluslararası Hikâye Anlatıcılığı Merkezi ile birlikte düzenlediği `Masalİstanbul´ Festivali, depremden etkilenen çocuklarla buluştu. Festival boyunca, masallarla moral bulan çocuklar, alanında uzman masal anlatıcıları ile keyifli vakit geçirdi.5 gün boyunca Küçükçekmece´de çocuklara masalların büyülü dünyasına yolculuk yaptıran `Masalİstanbul Festivali´, "masal kamyonu" ve "masal bisikleti" ile Hatay´a taşındı. Masal anlatıcıları, Hatay'ın Samandağ, Antakya, Defne ilçelerinde kent sakinleriyle ve depremden etkilenen çocuklarla bir araya geldi. Çocuklar, festivale büyük ilgi gösterdi.MASAL FESTİVALİ´NDE MORAL BULDULARAlanında uzman masal anlatıcıları, çadır kentleri de ziyaret ederek, çocuklara kentteki 12 ayrı noktada `Güneşe Uzanan Masallar´ı seslendirdi. Depremi yaşayarak psikolojik olarak etkilenen çocuklara farklı etkinliklerin sunulduğu `Masalİstanbul´ festivalinde çocuklar hem moral buldu hem de eğlenceli vakit geçirdi.MASALLARLA ŞİFA BULACAĞIZFestival Yönetmeni Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, 6 Şubat´ta yaşanan depremde en çok etkilenen çocuklarımızı ve insanlarımızı bir nebze olsun deprem psikolojisinden uzaklaştırmak, yüzlerinde bir tebessüm oluşturmak için 4'üncüsünü düzenledikleri festivali bu yıl Hatay´a taşıdıklarını söyledi.Özkılıç, "Masalların hatırlatacağı umut duygusunun ve güneşe uzanan masalların mutlu sonlarının hepimiz için şifa olmasını diliyoruz. Umuyoruz ki yaşadıkları acılı günlerin ardından bu festival tüm bölge halkı için güzel bir anı olur " dedi.Masal anlatıcılarından Nazlı Çelik Azazi de bu yıl dördüncüsünü düzenledikleri Masal Festivali´ni Hatay insanıyla buluşturmaktan mutlu olduklarını söyledi.Azazi her yıl farklı bir temayı ele aldıklarını, hava, su ve ağaç temalarının ardından bu yıl Güneş´ten ilham aldıklarını ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı: "Çocuklar masal dünyasına renkli bir yolculuk yaparken, Güneşe uzanan masalların kahramanlarının mutlu sonla biten öykülerinin hepimiz için şifacı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.Festival sonunda çocuklara oyun seti ve kitap hediye edildi. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Hatay / Merkez Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)-

2023-06-15 15:16:19



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