İskenderunspor taraftarından ayrılık kararı alan Kulüp Başkanı Bolat'a destek



Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta aldığı başarılı sonuçlarla Play Off'a kalan ve oynadığı maçlarda yarı finalde elenen İskenderunspor'da Kulüp Başkanı Hakan Bolat´ın sahipsiz kaldıklarını belirterek, takımı bırakmak isteğini açıklaması üzerine taraftarlar karardan vazgeçirmek için sokağa indi. Turuncu mavili taraftarlar hep birlikte, "Başkan bizi bırakma" dedi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonu 3'üncü sırada tamamlayarak Play Off'ta mücadele etmeye hak kazanan İskenderunspor, yükseldiği yarı finalde Bucaspor'a elendi. Kulüp Başkanı Hakan Bolat, başkanlığı bıraktığına yönelik açıklama yaptı. Turuncu mavili taraftarlar, sosyal medya üzerinden Bolat'a destek oldu. Dün ellerinde meşaleler, turuncu mavili formalarla Savaş Mahallesi Havuzlu Çarşı'da toplanan İskenderunspor taraftarları, "Başkan bizi bırakma, İskenderun uyuma, takımına sahip çık" tezahüratlarında bulundu. Taraftarlar adına açıklama yapan Müjdat Kara, şöyle konuştu: "Bir şehrin itibarı reklamı en iyi futbol takımı ile olur. Hakan Bolat başkanlığında takımımız son iki yılda çok iyi aşamalar kat etmiş. İlk senesinde 26 yıldır hasret kaldığımız 2. Lig kapısını açmıştır. Bu sene tüm olumsuzluklara rağmen finalin kapısından dönmüştür. Bunun en büyük sebebi stadımızın olmaması, ardından deprem bizim çocukluk aşkımız turuncu mavili renklerden uzak bırakmıştır. Her maç deplasmanda oynandı bizler de takımımızı yalnız bırakmamaya özen gösterdik. Görüldü ki stat olmadan taraftarından mahrum kalan takım bir yere gelemez. Kulüp Başkanımız Hakan Bolat yalnız bırakıldı da istifa etme kararı aldı. İstifasını geri çekmesini ve her yönden sahip çıkılmasını istiyoruz. Belediyesinden, bu şehirde kazanan iş adamlarına sivil toplum kuruluşlarına herkesin sahip çıkmasını bekliyoruz. Stadımızı istiyor, başkanımıza maddi ve manevi destek çıkılmasını istiyoruz. Yıllardır tribünlerde bağırdığımız 'sahipsiz memleket' sloganını unutmak, birlik olmak istiyoruz. Yeni sezonun birlik ve beraberlik sezonu olmasını canı gönülden temenni ediyor, şampiyonluk kupasını birlikte kaldırmak istiyoruz." (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ellerinde meşalelerle turuncu mavili taraftar

Müjdat Kara açıklama

Alkışlar ve tezahüratlar

DHA-Spor Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2023-06-17 10:31:49



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