Deprem bölgesi Hatay'da geç kalan öğrencileri sınava polis ekipleri yetiştirdi

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Hüseyin BOZOK-Ferhat DERVİŞOĞLU/ HATAY, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin yıktığı Hatay'da polis, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gireceği okulu karıştıran 13 öğrenciyi, kapıların kapanmasına dakikalar kala yetiştirildi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girecek adaylar, saat 10.00'a kadar binalara giriş yapabildi. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Sökmen Kampüsü'nde sınava girecek olan adaylar, kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı. Tüm uyarılara rağmen 1 aday, yetişemeyince sınava girme şansını kaybetti. Kent genelinde sınava geç kalan, yanlış okula gelen 13 öğrenciyi ise polis ekipleri, kapıların kapanmasına dakikalar kala okullara yetiştirdi. Veliler de sınav bitimine kadar okulların çevresinde bekledi. (DHA)DHA-Eğitim Türkiye-Hatay / Antakya Hüseyin BOZOK-Ferhat DERVİŞOĞLU

2023-06-17 12:46:44



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