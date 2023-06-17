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Bakan Özhaseki: Hatay'ı canlandırmak bizim görevimiz

DHA

Bakan Özhaseki: Hatay'ı canlandırmak bizim görevimiz


Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)ÇEVRE Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesi Hatay'da değerlendirmelerde bulundu. Özhaseki, "Şehir merkezlerinde sağlam olan, zeminde bir sıkıntı olmayan yerleri yeniden canlandırıp eski haline kavuşturmak bizim görevimizdir. Yeni bir yol haritasıyla hızlı şekilde hayatını nasıl normale dönüştürürüz, Hatay'da nasıl eskisi gibi canlılık başlar bunun peşindeyiz" dedi.
Deprem bölgesinde temaslarda bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İl Afet Koordinasyon Merkezi'nde, kentte yapılması planlanan çalışmaları içeren bir toplantı yaptı. Toplantı başlamadan değerlendirmelerde bulunan Bakan Özhaseki, Hatay'a yapılan ve yapılmakta olan çalışmaların yerinde görmek için kente geldiklerini söyledi. Anadolu'da kurulan 1000 yıllık medeniyette en büyük felaketle karşılaştıklarını belirtti. 11 ilin depremden etkilendiğini aktaran Bakan Özhaseki, 680 bin bağımsız birim ev, 170 bin civarında depo iş yeri ayrı ayrı bağımsız birimlerin hasar gördüğünü kaydetti. 850 bin civarında bağımsız birime yardım etmeleri gerektiğini anlatan Bakan Özhaseki, "Bütün yaraları sararız ama canları geri getiremiyoruz. 50 bin canımızı toprağa verdik. İlk andan itibaren devlet olarak ve tüm belediyeler olarak deprem bölgesindeydik. Bu milletin her bir ferdi üstüne ne düşen varsa o bölgelere koştu. Görünmeyen o kadar çok çalışma var ki. Hac parası, kumbara birikimi, annelerimiz kolundaki bileziği deprem bölgesine gönderdi. Böyle bir milletin ferdi olmak guru verici. Elimizden geleni yapıyoruz. Bundan sonra da yapılacak olanı daha hızlı olanı yapmak için çalışacağız" dedi.
'KENTİ CANLANDIRMANIN PEŞİNDEYİZ'
Vatandaşların endişe etmemelerini isteyen Bakan Özhaseki, "Bütün yaraları sarıncaya, zararları telafi edinceye kadar ve 'Allah devletimize zeval vermesin' deninceye kadar buradayız. İmar üzerinde birtakım çalışmalar oldu, rezerv alanlar belirleyerek evler, köy evleri yapmaya başladık. Bundan dolayı da birtakım adımlar attık. Sıkıntılar çok bunları aşacak bir irade, yapı bizde var. En önemlisi şehrimizin demografisini, sosyolojisini, kültürünü, sanatını, sanayisini ayağa kaldıracak yeni formüller üzerinde çalışıp bir an önce bunları devreye sokmalıyız. Şehrin eski canlı haline yeniden dönmelidir. Kadim bir şehirde yaşıyoruz. Şehir merkezlerinde sağlam olan, zeminde bir sıkıntı olmayan yerleri yeniden canlandırıp eski haline kavuşturmak bizim görevimizdir. Bunun için tedbirler aldık. Bunların şartlarını nasıl yapılacağını konuşacağız. Yeni bir yol haritasıyla hızlı şekilde hayatını nasıl normale dönüştürürüz, Hatay'da nasıl eskisi gibi canlı bir Hatay başlar bunun peşindeyiz. Bunu konuşacağız" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Hatay / Merkez Hüseyin BOZOK
2023-06-17 13:20:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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