İşçi ailelerini taşıyan midibüs ile otomobil çarpıştı; 1 ölü, 24 yaralı

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Sedat İSKENDEROĞLU/DÖRTYOL (Hatay), (DHA)HATAY´ın Dörtyol ilçesinde tarım işçisi aileleri taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu Suriye uyruklu 7 yaşındaki Mohammad Zain hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Kaza, sabaha karşı ilçeye bağlı Numuneevler Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi ile Necatibey Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. M.İ. (47) yönetimindeki tartım işçisi aileleri taşıyan 31 AGJ 267 plakalı midibüs, N.H. (30) yönetimindeki 31 AGZ 800 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, midibüsteki Mohammed Zain´in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 2 sürücü ile midibüsteki 22 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Dörtyol Sedat İSKENDEROĞLU

2023-06-18 18:33:43



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