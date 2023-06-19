İskenderun'da lodos; kıyı şeridi yine su altında kaldı



Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN,(Hatay),(DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde, kuvvetli lodos nedeniyle, depremde zeminde çökmeler oluşan kıyı kesimindeki bulvar ve iş yerleri su altında kaldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki iki depremin ilk gününde zeminde çökmeler oluşması sonucu denizden su baskınının yaşandığı Hatay'ın İskenderun ilçesinde, dün sabah saatlerinde başlayan lodos nedeniyle, kıyı şeridi yeniden su altında kaldı. Sahil yürüyüş bandı başta olmak üzere Atatürk Anıt Alanı, Şehit Pamir Kavşağı'ndan balıkçı barınağı bölgesine kadar olan bölgeyi su bastı. Su taşkını, araçlarını park edip bırakanlardan, su birikintisi yüzünden güçlükle ilerleyen araç sürücülerine ve zemin kattaki birçok esnafa zor anlar yaşattı. İş yerlerini su basan esnaftan çoğunun ürünleri zarar gördü. Sahil ve çevresinde su seviyesinin yükseldiği bölgelerde kurye taşımacılığı yapanlar da zor anlar yaşadı. Bölgede bazı yollar kapatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2023-06-19 17:02:23



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