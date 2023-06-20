İskenderunspor Başkanı Bolat: Ben sözümü tuttum, sıra sizde



Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta aldığı başarılı sonuçlarla Play Off'a kalan ve oynadığı maçlarda yarı finalde elenen İskenderunspor'da Kulüp Başkanı Hakan Bolat, zorlu süreç içerisinde kulübe desteğin gelmediğini belirterek, takımın üstesinden yalnız başına çıkmasının mümkün olmadığını kaydetti.

Bolat, "Ben İskenderun sevdalısı bir vatandaş olarak verdiğim sözü tuttum. İskenderunspor´u 2. Lig'e çıkarttım. Bu takımın bundan sonraki sahibi İskenderun halkı olmalıdır" dedi.

Geçtiğimiz hafta aldığı kararla başkanlıktan istifa ettiğini açıklayan İskenderunspor Kulüp Başkanı Hakan Bolat, Mehmet Kurt Spor Tesisleri'nde toplantı düzenledi. Burada bir konuşma yapan Bolat, birçok konuda yalnız bırakıldığını belirtti. Bolat, "Ben İskenderun sevdalısı bir vatandaş olarak verdiğim sözü tuttum. İskenderunspor´u 2. Lig'e çıkarttım. Bu takımın bundan sonraki sahibi İskenderun halkı ve kamuoyu olmalıdır. Çünkü bu takımın yaşaması için İskenderun'un yanı sıra Arsuz, Belen, Payas, Erzin, Dörtyol ilçeleri birlikte hareket etmeli hep birlikte bu şehrin takımını daha iyi yerlere getirebiliriz" dedi.

KENTİN DİNAMİKLERİ SPONSORLUKLARLA DESTEKLEMELİ

Başkan Bolat, 2022 2023 sezonunun mali yapılanmasını da anlatarak, takıma gelen paraların listesini açıkladı. Konuşmasında bir takım uyarılarda da bulunan Bolat, "Bu sezon eğer birlikte hareket etmezsek ciddi sorunlar ortaya çıkacak ve bu takımın ya satılma ya da lige çıkmama gibi ciddi bir durumla karşı karşıya kalabilir. Ancak ben bu konuda üzerime düşeni fazlasıyla yaparım. Şehrin dinamiklerinin de sponsorluklarla takıma destek vermeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'GÖNÜLLERİN ŞAMPİYONU OLDUK'

Bolat, İskenderun camiası olarak kenetlenemediklerini kaydederken, "Stadımız yok ve stat yapılması için mücadele verdim. Manevi olarak bu şehrin birleşmesi lazım Eğer destek çıkılsaydı daha iyi olacağını düşünüyordum. 'İskenderunluyum' diyen insanlar elini taşın altına atmak zorundalar. Takımı almak isteyen varsa biz yapabileceklerine inanırsak her türlü fedakarlığa hazırız. Takımı ayrıca istiyorlarsa Belediye İskenderunspor yapabiliriz. Bu 1'nci Lig'e çıkamadık ama Türkiye´de gönüllerde şampiyon olduk" şeklinde konuştu.

'KEDİ REHABİLİTASYON MERKEZİ TAŞINMALI'

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden de destek alamadıklarını belirten Bolat, İskenderunspor Tesisleri'nin yanında Kedi Rehabilitasyon Merkezi bulunduğunu, bu tesisin ciddi problemler yaşattığını da kaydetti. Bolat, geçmişte futbolcuların ciddi hastalıklarla karşı karşıya kaldığını, bu tesisisin bir başka yere taşımasının takıma katkı olacağı vurguladı.DHA-Spor Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2023-06-20 10:21:29



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