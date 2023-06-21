Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya, Defne, Altınözü, İskenderun, Hassa ve Samandağ ilçelerinde ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ediliyor. Antakya ilçesi Esenlik Mahallesi'nde süren çalışmalarda, ekiplerin aldığı güvenlik önlemlerinin ardından binalar, iş makineleriyle yıkıldı. Yıkımla birlikte alanda toz bulutları oluştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Antakya Hüseyin BOZOK
2023-06-21 11:33:02
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