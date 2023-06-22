Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, Hatay´da depremzedelerle buluştu



Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)TUZLA Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde konteyner kentleri ziyaret ederek, depremzede aileler ve çocuklarla bayramlaştı.Konteyner kentte açıklamalarda bulunan Başkan Yazıcı, 6 Şubat sabahı saat 04.17´den itibaren bölgede olduklarını kaydetti. Arama kurtarma çalışmaları, çadır kentler ve konteyner kentlerin kurulması dahil tüm çalışmalarda burada yer aldıklarını kaydeden Yazıcı, "Şunu gördük aslında depremler yeryüzünden hiçbir zaman eksilmedi. Bundan sonra da eksilmeyecek. Depremlerle beraber mühim olan bununla mücadele etmektir. Bunun bir gerçek olduğunu bilip ona göre hareket etmemiz lazım. Asrın depreminde, her birimiz 150 bin insanımız ile birlikte yaralandık, 51 bin canımızı kaybettik. Allah bir daha depremleri bize yaşatmasın. Biz burada bir şeyi gördük, hep beraber o günden itibaren teyakkuzdayız" dedi."KARDEŞLİK ŞEHİRLER ARASINDA DA OLUR"Dostluk, kardeşlik ve arkadaşlığın zor günlerde belli olduğunu belirten Yazıcı, ülke ve millet olarak bu zor günlerde dostluğu ve kardeşliği gördüklerini ifade etti. Yazıcı, şöyle konuştu:"Kardeşlik sadece insanlar arasında olmaz, şehirler arasında da olur. İlk günden itibaren bozulan şehirlerin alt yapısının geliştirilmesi, kalıcı konutları yapmak için devletimizin hemen aksiyona geçmesi, ilk günden itibaren köy evleri ve belli kalıcı konutların temellerinin atılması ile birlikte biz de Kırıkhan ile kardeş olduk. İstanbul´daki Tuzla ile Kırıkhan´ın kardeşliğini ilan ettik ve buradaki tüm belediye başkanı arkadaşlarımız ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kalıcı konutlar bitene kadar da sürdüreceğiz."DEPREMLER BİR REALİTEDİRDepremler ve afetler bir realite olduğunun altını çizen Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, "Bu süreçlerde, asla ve asla yalnız kalmayacağımızı bilmemiz çok kıymetlidir. Bu açıdan devletimiz ve medeniyetimiz ile gurur duyduk. Bu kadar kısa sürede böylesine büyük bir afetin yaralarını sararak, bölgeyi kalıcı konutlar ile normal yaşama dönmeye yakınlaştıran bir çalışmanın yapılması nedeniyle hakikaten onur ve gurur duyduğumuzu ifade ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın buradaki araziden hiç ayrılmamaları ve buradaki tüm belediyelerin, tüm kamu kurumlarının iş birliği ile beraber deprem sonrasında yapılabilecek afet koordinasyonunu sağlamaları olağanüstü bir çalışmaydı. Bu sadece devletin gücü ve imkanları ile alakalı bir durum değil, ciddi bir lider ve ekibinin birlikte hareket etmesi ile oluşabilecek bir çalışma. Dünyada böylesi bir afet sonrasında bu kadar hızlı aksiyon alabilen bir durum görmedim" diye konuştu.Ziyarette Başkan Yazıcı´ya eşi Gönül Elleri Çarşısı Gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı da eşlik etti. Başkan Yazıcı, Kırıkhan´da artan sıcak nedeniyle her konteynere klima takılması konusunda çalışma yapacaklarını da ifade etti, ayrıca akülü tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyan bir depremzedeye akülü tekerlekli sandalye hediye etti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)-

2023-06-22 14:11:35



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