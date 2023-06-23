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Bakanlar Bayraktar ve Tekin Hatay'da

DHA

Bakanlar Bayraktar ve Tekin Hatay'da


Hüseyin BOZOK-Ferhat DERVİŞOĞLU/ HATAY, (DHA)ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hatay'da AFAD Kriz Merkezi'nde koordinasyon toplantısına katıldı. Bakan Bayraktar, ilk günden beri deprem bölgesinde olduklarını ve halkın kesintisiz enerjiye erişimi için çabaladıklarını belirtti. Bakan Tekin ise deprem bölgesinde görevli öğretmenlerin ihtiyaçlarını giderecek tedbirleri eylül ayına kadar almış olacaklarını söyledi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde AFAD kriz merkezinde koordinasyon toplantısına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, toplantının ardından değerlendirmelerde bulundu. Depremin yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Bakan Alparslan Bayraktar, "Depremin üzerinden yaklaşık 4,5 ay geçti. Depremin hemen akabinde biz bu bölgede, özellikle Hatay merkezde, çok yoğun bir çalışma dönemi, hem arama kurtarma döneminde, hem daha sonra vatandaşlarımızın konaklamaları için çok ciddi bir çaba sarf ettik. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak buradaki altyapının tekrar toparlanması için bütün ekiplerimizi seferber ettik. Özellikle madencilerimiz, arama kurtarma faaliyetlerinde çok ciddi katkı koydular ve onların sayesinde belki birçok hayatı kurtarma şansımız oldu. Şimdi depremin yaralarını sarmak, tekrar bir inşa ve ihya faaliyeti içerisinde inşallah çalışmalarımızı yürüteceğiz. Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesi olarak sayın Cumhurbaşkanımızın bütün kabine toplantılarında ve bütün özel görüşmelerinde bize verdiği talimat, özellikle depremle ilgili, deprem bölgelerinde bu inşa ve ihya faaliyetlerinin, hayatın tekrar normalleşmesi faaliyetlerinin büyük bir gayretle üzerine gitmek ve yerine getirmek. Bu anlamda bütün arkadaşlarımızla bu çabanın içerisindeyiz" dedi.
'BÖLGEDE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'
Enerji sektöründe, tüm vatandaşların kesintisiz enerjiye erişimi için, depremin olduğu günden bugüne kadar gayret sarf ettiklerini de belirten Bakan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bundan sonra da yine şehirlerimizin yeniden inşasında, yeni kurulacak sahalarda ve yeni inşaat alanlarında, toplu konut alanlarında bu faaliyetlerimize devam edeceğiz. Ama tedbirlerimizi, şehirlerimizi, bu çerçevede tasarlamamız ve hayata geçirmemiz önem arz ediyor. Biz bu bölgede özellikle vatandaşlarımız kalıcı konutlara kavuşuncaya kadar, gerek konteyner gerek çadır kentlerde epey çalışmalar yaptık. Binlerce çadırı ve konteyneri enerjilendirdik. Barınma ihtiyacını karşılamak üzere, biliyorsunuz, gemileri İskenderun Limanı'na getirdik. Bölgede olmaya devam edeceğiz."
'EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRECİNİ SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE BAŞLATACAĞIZ'
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise deprem bölgesinde görev yapan öğretmenlerin ihtiyaçlarını giderecek tedbirleri eylül ayına kadar almış olacaklarını kaydederek, "Biz de kabineye girdiğimiz andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, 6 Şubat'tan itibaren başlayan bütün bakanlıkların ilan ettiği seferberlik sürecinin bir parçası olacak şekilde, bölgedeki eksiklikleri, yapılması gerekenleri hızla tamamlamaya gayret ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak birazdan, buradaki arkadaşlarımızla tek tek okul bazlı, ilçe bazlı, geldiğimiz noktayı analiz edeceğiz. Ortaya çıkan eksiklikleri gidermek için neler yapabileceğimizi göreceğiz. Burada milletvekillerimiz konuşurken bir hususun altını çizdiler. Biz de öyle bir karar aldık zaten. Bakanlıkta sırf bu bölgeyle ilgilenmek üzere 30 kişilik koordinasyon ekibi oluşturduk. İnşaat Emlak Genel Müdürlüğümüz başta olmak üzere burada her ilde görevlendirdiğimiz 1 arkadaşımız bakanlıkta işlerin hızlı yürümesi, bürokrasiye takılmaması açısından tedbirler alıyoruz. Ben huzurlarınızda Hatay halkına şunu taahhüt etmek istiyorum. Hiç kimsenin tereddüdü olmasın. Eylül ayı başladığında biz burada eğitim öğretim sürecini sağlıklı bir şekilde başlatmış olacağız. Hem bölgede çalışan öğretmen arkadaşlarımız açısından, hem de yeni tayin olarak ilimize gelecek öğretmen arkadaşların bütün ihtiyaçlarını giderebileceğimiz tedbirleri, yine eylül ayına kadar almış olacağız. Üçüncü başlığımız da, malum bu süreç içerisinde hem öğretmen arkadaşlarımızın psikolojik desteğe ihtiyacı oldu, hem öğrenci arkadaşlarımızın hem psikolojik hem de akademik eksiklikleri ortaya çıktı. Biz yaz aylarında bu eksikleri de giderecek yaz kursları, destek kursları açarak bu eksiklikleri de gidermeye çaba sarf edeceğiz" diye konuştu.
Bakan Bayraktar, konuşmasının ardından Kırıkhan ilçesinde konteyner kent ve esnaf ziyaretinde bulundu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Hatay / Merkez Hüseyin BOZOK-Ferhat DERVİŞOĞLU
2023-06-23 13:29:58

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