Bakan Koca: Hatay´ın önümüzdeki 30, belki 40 yıllık sağlık sorunu çözülmüş olacak (2)



BAKAN KOCA, MEZARLIKLARI ZİYARET ETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay´da depremde hayatını kaybedenlerin defnedildiği Antakya ilçesindeki Narlıca Mezarlığı'nı ziyaret edip, vatandaşların acısını paylaştı. Burada, basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Koca, "Narlıca Mezarlığı, yaşanan trajedinin nesiller boyu hatırlanacağı bir mezarlık. Hepimiz için bir anıt mezar olacak. Depremin yaşandığı ikinci günden sonra planlamasını yaptığımız ve erken dönemde altyapı düzenlemesini yapıp faaliyete geçirdiğimiz, depremde kaybettiğimiz canlarımızı erken dönemde hızla defnettiğimiz bir mezarlık. Eğer erken dönemde bu hazırlıklar yapılmamış olsaydı çok büyük sıkıntılar yaşanabilirdi" dedi.

Bakan Koca, daha sonra Antakya Şehitliği'ni ziyaret etti, şehit ailelerinin bayramını kutlayıp, başsağlığı diledi. Mezarlık ziyaretlerinde Kur'an tilavetleri okunup, dualar edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Antakya Hüseyin BOZOK

2023-06-28 10:24:12



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