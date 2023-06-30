Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, çocuğu yaralı

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)-HATAY'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Cemal Çokluk (43), hayatını kaybetti. Çokluk'un çocuğu ile otomobil sürücüsünün de yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Antakya çevre yolu Kuzeytepe Kavşağı'nda meydana geldi. Cemal Çokluk idaresindeki 31 AVS 27 plakalı motosiklet ile sürücüsünün adı öğrenilemeyen 46 ACV 318 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Çokluk ile arkasında oturan çocuğu, yola savruldu. Otomobil de yol kenarındaki direğe çarparak durdu. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Çokluk'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan çocuk ile otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Motosikletin metrelerce savrulduğu kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Antakya Hüseyin BOZOK
2023-06-30 17:18:41
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