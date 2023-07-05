Deprem bölgesinde Gadir Hum Bayramı kutlandı



Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN, (Hatay), (DHA)HAZRETİ Muhammed'in hicretin 10'uncu yılında veda haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak anılan Gadir-i Hum Bayramı, deprem bölgesi Hatay´ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde kutlandı.

Türkiye´de Adana, Mersin ve Hatay başta olmak üzere her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gadir-i Hum Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Gadir-i Hum Bayramı, Hz. Muhammed'in Hz. Ali'ye kendisinin halefi olarak tayin olduğu gün olarak ilan eden Aleviler, bugünü ibadetlerle geçiriyor. Hatay´da sabah erken saatlerde türbelere gidenler buralarda kurban keserek, büyük kazanlarda hazırlanan, içerisinde buğday-et karışımının olduğu 'Hirise' adı verilen güne özel yemeği hazırladı. 'Hirisi' başta dar gelirliler olmak üzere vatandaşlara dağıtıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2023-07-05 15:08:31



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