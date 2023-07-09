Hatay´da orman yangını; 4 saatte kontrol altında
Hüseyin BOZOK/ HATAY, (DHA)-HATAY´ın Antakya ilçesinde ormanda çıkan yangın, ekiplerin 4 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangın, saat 01.00 sıralarında Uzunalıç mevkinde çıktı. Ormandan duman yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen ekipler, yangına müdahale etmeye başladı. Yangına, 12 arazöz, 4 su tankı ve 75 personelle müdahale edildi. Ekiplerin 4 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında 5 hektar alanın zarar gördüğü öğrenilirken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Hüseyin BOZOK
2023-07-09 08:41:01