Hatay´da orman yangını

Hüseyin BOZOK/ ARSUZ(Hatay), (DHA)- HATAY´da çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.

yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Hatay´ın Arsuz ilçesi Işıklı Mahallesi´nde ormanda saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü´ne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü yangına 2 helikopter, 6 arazöz, 2 su tankı, 2 itfaiye, 2 helikopter 6 ilk müdahale aracı ve 100 personel ile müdahale edildi. Kotrol altına alınan bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay Hüseyin BOZOK

2023-07-11 16:55:41