İskenderun'da otomobille motosiklet çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Antakya-İskenderun karayolu Deniz Alayı viyadüğü üstünde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen Suriyeli sürücünün kullandığı 31 MA 92 plakalı motosiklet aynı yönde giden bir otomobille çarpıştı. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil olay yerinden kaçarken, savrulan motosikletteki Suriyeli kadın hayatını kaybetti, sürücüsü ise ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Suriyeli yaralı, götürüldüğü İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2023-07-11 18:18:38