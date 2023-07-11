Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        İskenderun'da otomobille motosiklet çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı

        DHA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 18:19
        İskenderun'da otomobille motosiklet çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı

        Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı. 

        Kaza, Antakya-İskenderun karayolu Deniz Alayı viyadüğü üstünde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen Suriyeli sürücünün kullandığı 31 MA 92 plakalı motosiklet aynı yönde giden bir otomobille çarpıştı. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil olay yerinden kaçarken, savrulan motosikletteki Suriyeli kadın hayatını kaybetti, sürücüsü ise ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Suriyeli yaralı, götürüldüğü İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. 

        Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

        2023-07-11 18:18:38

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Hatay´da orman yangını
        Hatay´da orman yangını
        Hatay´da orman yangını; 4 saatte kontrol altında
        Hatay´da orman yangını; 4 saatte kontrol altında
        MHP'nin deprem kurulu, Hatay'da
        MHP'nin deprem kurulu, Hatay'da
        Hatay´da depremzedeler için 'Dostluk Kenti' kuruldu
        Hatay´da depremzedeler için 'Dostluk Kenti' kuruldu
        Hatay'da ormana girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı
        Hatay'da ormana girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı
        Hatay'da çadırkentte yangın; 50 çadır yandı
        Hatay'da çadırkentte yangın; 50 çadır yandı