Hatay'da su verilmeyen erkenci mandalinalar kuruyup dökülmeye başladı

Hüseyin BOZOK/SAMANDAĞ(Hatay), (DHA)- HATAY´da yaşanan depremlerde sulama pompalarının hasar görmesi nedeniyle, sulanamayan bahçelerdeki meyveler kuruyup döküldü. Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı, 12 bin dekar alandaki erkenci mandalinanın döküldüğünü, DSİ'nin sorunu çözüp kanallara su verdiğini açıkladığını ancak ilçeye daha su gelmediğini söyledi.

Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin yıkıma neden olduğu Samandağ ilçesinde su pompaları hasar gördü. Depremin ardından Devlet Su İşleri Müdürlüğü (DSİ) tarafından çiftçilere sulama suyu verilemeyeceği bildirildi. Bugüne kadar sorun çözülmeyince Samandağ ilçesinde erkenci mandalina yetiştirilen 12 bin dekar bahçe susuz kaldı. Erken yetiştirilen ve ekonomik değeri yüksek olan mandalinalar sulanmayınca kuruyup dökülmeye başladı.

Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı da depremden bir hafta sonra DSİ'nin su yıkılan sulama pompaları nedeniyle Samandağ bölgesine su verilemeyeceğinin bildirildiğini söyledi.

'AĞAÇLAR DA KURUMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA'

Temmuz ayına girilmesine karşın hala suyun gelmemesi nedeniyle bahçelerdeki mandalinaların kuruyup döküldüğünü belirten Selim Kamacı, ağaçların da kurumu tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu kaydetti. Susuzluk yüzünden 12 bin dekar alanın etkilendiğini vurgulayan Kamacı, "Sudan 12 bin dekar alanda faydalanıyoruz ve erkenci mandalina dediğimiz meyveleri yetiştiriyoruz. Erkenci mandalinanın özelliği diğer türlere göre erken yetişir. İhraç edilir, ekonomik değeri yüksektir. Samandağ çiftçisi ile birlikte ülkemiz ekonomik kayba uğramıştır. En asgari bir tahminle Samandağ çiftçisi 120 milyon bir kayba uğramıştır. Dolayısıyla ihracatçısı da nakliyecisi de istihdam da kayba uğramıştır. Bizim devletimiz büyüktür, çiftçisini sarar, kucaklar ve suyunu da verir düşüncesindeyiz. Bu kaybımızdan sona ağaçlarımızı da kaybetmek istemiyoruz. DSİ, sorunların çözülüp, kanallara su verildiğini açıkladı ancak şu ana kadar ilçedeki bahçelere su gelmedi" dedi.

'TEK GEÇİM KAYNAĞIMIZ KURUYOR'

Samandağ'ın Zeytune Mahallesi'nde erkenci mandalina yetiştiren üretici Ferit Diker de susuzluk nedeniyle dökülmeye başladığını söyledi. Diker, "Temmuz ayının ortasına geldik ve henüz bize su verilmedi. Bu ağaçları ancak 20 yılda yetiştirebiliyoruz. Ağaçlarımız da kurursa 20 yılımıza mal olacak. Tek geçim kaynağımız bu bahçeler, bir an önce bahçelere su verilmesi gerekiyor"diye konuştu.

DSİ: ÖNÜMÜZDEKİ SULAMA SEZONUNDA KALICI ÇÖZÜM DEVREYE ALINMIŞ OLACAK

7 Haziran'dan itibaren bölgeye su verildiği belirtilirken, DSİ 6. Bölge Müdürlüğü de yaptığı açıklamada Samandağ'da çiftçilere hizmet veren 2 adet pompa istasyonunun 6 Şubat tarihli depremlerde zarar görerek kullanılamaz hale geldiğini açıkladı. 1000 adet düşük kanaletin de hasar gördüğünü belirten DSİ'nin yaptığı açıklamada şöyle denildi:

"Bu kanaletlerin tamamı, ayak ve semerleriyle birlikte yenilenerek montajları yapılmış ve çiftçilerimizin hizmetine sunulmuştur. Bununla birlikte vatandaşlarımızın mağdur olmaması için kısa ve uzun vadeli iki plan uygulamaya konulmuştur. Kısa vadede, birinci kademe pompa istasyonunda 5 adet geçici pompa kurularak saniyede 1000 litre su, ikinci kademe pompa istasyonunda ise 5 adet pompa kurularak saniyede 400 litre su pompalanmaktadır. Ayrıca enerji nakil hatları ve trafo köşkleri de ivedilikle yenilenmiştir. Pompalarımız aktif olarak çalışmakta olup su akışı sağlanarak sulamada aksama yaşanması engellenmektedir. Uzun vadede kalıcı çözüm üretilmesi adına ise her iki pompa istasyonu için inşaat ihaleleri yapılmıştır. Yüklenici firma tarafından pompa siparişleri verilmiştir. Önümüzdeki sulama sezonunda bu kalıcı çözüm tamamen devreye alınmış olacaktır." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hatay / Antakya Hüseyin BOZOK

2023-07-12 10:47:07