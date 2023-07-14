Hataylı depremzede aileye hırsız ve dolandırıcı şoku 

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)KAHRAMANMARAŞ depreminin yıkıma neden olduğu Hatay'daki evleri az hasar gören 3 çocuklu Hasan Ali ve Pelin Ergin çifti hırsız ve dolandırıcı mağduru oldu. Depremin ardından terk ettikleri evlerine dönen ve balkondaki kombinin çalındığını fark eden Hasan Ali Ergin, internet sitesinden bağlantı kurduğu kişilerden klima almak isterken de 6 bin 750TL dolandırıldı. Hasan Ali Ergin, "Dolandırıcı, depremzede olduğumuzu öğrenince 500 TL indirim yapmıştı" dedi.

Hatay´ın merkez Antakya ilçesinde yaşayan Ergin ailesi 6 Şubat´ta yaşanan asrın felaketine 3 çocuklarıyla birlikte Altınçay Mahallesi´ndeki evlerinde yakalandı. Oturdukları aile apartmanı depremde az hasar alan Ergin ailesi depremden sonra evlerini terk etmek zorunda kaldı. Apartmanlarının çevresindeki tehlike arz eden ağır hasarlı binaların yıkımlarının tamamlanmasının ardından yaklaşık 5 ay sonra evlerine dönen Hasan Ali ve Pelin Ergin çifti önce balkonlarında bulunan kombilerinin çalındığını fark etti. Deprem nedeniyle evlerinde oluşan hasarın tadilatına başlayan çift, kent genelinde devam eden yıkımlardan dolayı pencerelerini açamadıkları için ikinci el bir klima almaya karar verdi. Güvenilir bir internet sitesinden buldukları klimayı almak için satıcı ile bağlantıya geçen çift 6 bin 750 lira dolandırıldı. Bu olaydan bir hafta sonra temizliğini tamamladıkları evlerine taşınan aile, market alışverişine çıktı. Alışverişini tamamlayarak eve dönen çift şoka uğradı. Evden çıktıklarında duvarda asılı olan televizyonlarının yerinde olmadığını gören Ergin çifti yatak odasındaki çekmece de bulunan 2 çeyrek altın ile çocuklarının bayram da topladıkları harçlıkların bulunduğu çantanın da çalındığını fark etti.

`ÇOCUKLARIMIN BAYRAM HARÇLIĞINI BİLE ÇALMIŞLAR´

6 Şubat´ta yaşanan depremden sonra herkes gibi kendilerinin de evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını söyleyen Hasan Ali Ergin, "5 ay etrafımızdaki ağır hasarlı binaların yıkılmasını bekledik. Bizim evimiz az hasarlı. Çevredeki ağır hasarlı binaların yıkılmasının ardından evin tadilatına başladık, ufak tefek çatlaklar vardı evimizde. Havalar ısınınca ikinci el de olsa bir klima almaya karar verip, güvenilir bir internet sitesinde bir klima beğendik. Sonra satan kişiyle mesajlaşmaya başladık. Pazarlık yaptık depremzede olduğumuzu söyleyince 500 TL indirim yaptı. Anlaşma yapınca bize güvenilir bir sitenin linkini atacağını, burada param güvende sistemi olduğunu ve bize kargoyla ürünü göndereceğini söyledi. Biz de linke tıkladık. Oradaki ödeme koşullarına uyarak parayı gönderdik. 5 dakika sonra başka bir numaradan bizi aradılar ve bu güvenilir siteden aradıklarını ve aldıkları ürünün 6 bin 750 TL karşılığında sigorta yapılaması gerektiğini söyleyince ben de bu sitenin böyle bir numaradan bizi aramayacağı aklıma geldi ve bunu söylediğimde karşıdaki numara telefonu yüzüme kapattı. Mesajlaşmaları sildiklerinde dolandırıldığımızı anladım. Bu şoku atlatamadan eşim ve çocuklarla alışverişe gittik. Eve döndüğümüzde gördük ki televizyonumuzu, küçük kızımın doğumunda takılan 2 çeyrek altın ile çocuklarımın bayram harçlıklarının bulunduğu küçük çantayı çalmışlar. Depremin ardından hırsız ve dolandırıcı kurbanı olduk" dedi.

EVİMİZDE HUZURLA UYUYAMIYORUZ

Artık evlerinde huzurlarının kalmadığını belirten Pelin Ergin ise "Bir alışverişe gidip geliyoruz ve bakıyoruz ki televizyonumuz yok, altınlarımız yok. Ben işe gittiğim zaman aklım bütün gün evimde kalıyor. Gece yatamıyoruz. Çocuklarımı nasıl bırakacağım? Nasıl güvenli bir ortam sağlayacağım onu da bilmiyorum" diye konuştu.

Hasan Ali Ergin'in hırsızlık ve dolandırıcılıkla ilgili şikayeti üzerine başlatılan soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Antakya Hüseyin BOZOK

2023-07-14 11:20:41