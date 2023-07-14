Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bakanı Işıkhan: 4 ilde TYP kontenjanlarını artırıyoruz

        DHA txt
        Giriş: 14.07.2023 - 11:51
        Bakanı Işıkhan: 4 ilde TYP kontenjanlarını artırıyoruz

        Hüseyin BOZOK/ HATAY, (DHA)-ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6 Şubat merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında çalışan sayısının artırılacağını duyurdu.

        Bakan Işıkhan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da, AFAD Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Toplantı çıkışı açıklama yapan Işıkhan, depremin vurduğu şehirleri yeniden ihya ve inşa etmek için yoğun gayret gösterdiklerini belirterek, "Hatay ile depremin etkilediği şehirlerimizi 5 aydır yeniden inşa ve ihya etmeye gayret ediyoruz. Özellikle iş verenlerimiz, valilerimiz, bürokratlarımız, bu süreci başarıyla yerine getirmeye gayret ediyor. Gece ve gündüz çalışıyorlar" dedi.

        Işıkhan, Toplum Yararına Programlar'ı da (TYP) hatırlatarak, "Hatay'a gelmişken TYP ile ilgili bir müjdeyi sizinle paylaşmak isterim. 2009 yılından itibaren birçok vatandaşımızın faydalandığı TYP; 29 Mayıs 2002'de yaptığımız düzenleme ile afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla uygulanmaktadır. Sel ve deprem gibi afetlerin olumsuz etkilerinin giderilmesi için bu programları etkin şekilde kullanmaktayız. Ortaya çıkan felaketin ardından çok hızlı bir şekilde TYP tahsis ettik. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketlerinin yaralarını sarmak için Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'ya 29 bin 280 kişilik TYP kontenjanını tahsis ettik. Şimdi de bu 4 ilimizde görülen ihtiyaç üzerine ilave kontenjan tahsisini yapmış bulunuyoruz" diye konuştu.

        TYP ek kontenjanlarının hayırlı olmasını dileyen Işıkhan, daha sonra esnaf ve sanayiciler ile toplantı gerçekleştirdi. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Hatay Hüseyin BOZOK

        2023-07-14 11:50:07

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Hataylı depremzede aileye hırsız ve dolandırıcı şoku 
        Hataylı depremzede aileye hırsız ve dolandırıcı şoku 
        Hatay'da su verilmeyen erkenci mandalinalar kuruyup dökülmeye başladı
        Hatay'da su verilmeyen erkenci mandalinalar kuruyup dökülmeye başladı
        İskenderun'da otomobille motosiklet çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı
        İskenderun'da otomobille motosiklet çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı
        Hatay´da orman yangını
        Hatay´da orman yangını
        Hatay´da orman yangını; 4 saatte kontrol altında
        Hatay´da orman yangını; 4 saatte kontrol altında
        MHP'nin deprem kurulu, Hatay'da
        MHP'nin deprem kurulu, Hatay'da