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        Balina sanıp sahile koştular, boru çıktı

        DHA txt
        Giriş: 14.07.2023 - 12:30
        Balina sanıp sahile koştular, boru çıktı

        Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde denizin içerisinde suda batıp çıkan 6-7 metre uzunluğundaki cismi fark edenler balina görme heyecanı ile sahile koştu. Bir süre merakla takip edilen cismin, boru olduğu ortaya çıktı.

        İskenderun'un sahil kesimindeki Meydan Mahallesi´nde yaşayanlar dün akşam deniz kıyısında bir cismi fark edince balina sandı. Meraklı kişiler kısa sürede sahile akın edip, balina sandıkları batıp, çıkan cismi takip etti. Çevredekiler fotoğraf ve video çekip, sosyal medyalarında paylaştı. Bir süre sonra dalgalarla sahile sürüklenen 6-7 metre uzunluğundaki cismin boru olduğu ortaya çıktı. (DHA)DHA-Bölge Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

        2023-07-14 12:29:15

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