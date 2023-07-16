Hatay´da orman yangını (1)
Ufuk AKTUĞKasım NARCIHüseyin BOZOK/BELEN (Hatay), (DHA)HATAY´ın Belen ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor. Belen´de Güzelyayla Mahallesi Dere Bahçe mevkisindeki ormanda saat 14.30 sıralarından yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü´ne ait çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Alevlerin bölgedeki yerleşim yerlerine doğru yaklaştığı görüldü. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Belen Kasım NARCI-Ufuk AKTUĞ/
2023-07-16 15:02:10