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        Hatay´da orman yangını (1)

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 15:03
        Hatay´da orman yangını (1)

        Ufuk AKTUĞKasım NARCIHüseyin BOZOK/BELEN (Hatay), (DHA)HATAY´ın Belen ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor. Belen´de Güzelyayla Mahallesi Dere Bahçe mevkisindeki ormanda saat 14.30 sıralarından yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü´ne ait çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Alevlerin bölgedeki yerleşim yerlerine doğru yaklaştığı görüldü. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Belen Kasım NARCI-Ufuk AKTUĞ/

        2023-07-16 15:02:10

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