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        Hatay'da orman yangını (5)

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 17:55
        Hatay'da orman yangını (5)

        KOMŞULARINI KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN AYAĞINI KIRDI

        Hatay'ın Belen ilçesi Güzelyayla Mahallesi'nde etkili olan orman yangını sırasında, alevlerden kaçan komşularına yardım etmeye çalışan Yiğit Dingil (24) ayağını kırdı. Otomobille hastaneye ulaşan Dingil, ayağı alçıya alındıktan sonra taburcu oldu. Bir yakınının evine giden Yiğit Dingil, "Gece geç uyumuştum. Annem öğle saatlerinde 'Yangın var' diye seslenerek uyandırdı. Dışarı çıktığımda ilk başta çok küçük bir yangın vardı ama anlık olarak büyüdü. Komşularımızın hepsi yaşlı veya hasta. Kimse kaçamıyordu. Elime ağaç kesme motoru aldım, evlere yakın yerlerdeki ağaçları kesmeye başladım. Daha sonra komşularıma koşup, otomobile bindirmeye çalıştım. O sıra ayağım kırıldı. Mecburen kendimi arabaya zor attım. Zorlu bir şekilde yangın bölgesinden uzaklaştım. Şu an mahallemizdeki evler alevler altında. Perişan durumdayız" dedi. (DHA)Ufuk AKTUĞ-Hüseyin BOZOK/HATAY,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Belen Ufuk AKTUĞ-Hüseyin BOZOK

        2023-07-16 17:54:52

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