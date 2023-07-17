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        Hatay'daki orman yangını 2'nci gününde (3)

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 19:21
        Hatay'daki orman yangını 2'nci gününde (3)

        BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI

        Hatay'ın Belen ilçesinde dün saat 14.00 sıralarında çıkan ve 120 hektarlık alanı etkileyen orman yangını, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu büyük oranda kontrol altına alındı. Yangında Soğukoluk ve Benlidere mahallelerindeki 7 ev yanarken, 4 araç da hasar gördü. Havadan ve karadan yaklaşık 450 personelin katıldığı müdahalede söndürme çalışmaları hızla devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay HATAY, (DHA)

        2023-07-17 19:20:54

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