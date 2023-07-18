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        Depremzede çocuklar Muay Thai turnuvasında

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 16:01
        Depremzede çocuklar Muay Thai turnuvasında

        Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde depremin yaralarını sarmak için çadırda Muay Thai eğitimi alan yaklaşık 80 çocuk, turnuvada madalya için yarıştı.

        Kahranmaraş merkezli depremlerin yoğun hasara yol açtığı Hatay'daki çadır kentlerde yaşayan 80 çocuğa, bir spor kulübü tarafından ücretsiz Muay Thai ve kick boks eğitimi verildi. İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde kurulu çadır kentin yanına briketlerle yapılan ringde turnuva düzenlendi. Çocukların aileleri de ring etrafında toplanarak turnuvayı izledi. Derece elde eden çocuklar, madalyayla ödüllendirildi.

        Turnuvayı düzenleyen spor kulübü yöneticilerinden Hülya İlbeyi, "Bu turnuva için çocuklarımızı önceden hazırladık. Çevre ilçelerden gelen depremzede çocukların da bu yaşadıkları durumdan kurtulmalarını sağlamak için buraya davet ettik. Turnuvada başarı elde eden çocuklarımızı da madalya ile ödüllendirdik" dedi. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        Açık alana kurulan ring ve etrafında toplanan aileler

        Ringde dövüşen sporcular

        Hülya ilbey röp

        Çevreden görüntüler  DHA-Spor Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

        2023-07-18 16:00:15

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