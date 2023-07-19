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        Hatay´da Müftülük ve Türk Diyanet Vakfı, 100 çiftin düğününü yapacak

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 16:56
        Hatay´da Müftülük ve Türk Diyanet Vakfı, 100 çiftin düğününü yapacak

        Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)HATAY Müftülüğü ve Türk Diyanet Vakfı, kentteki depremzede 100 nişanlı çiftin düğününü yapacak. Başvurular, 16 Ağustos'a kadar İl Müftülüğü'ne yapılabilecek.

        Hatay Müftülüğü, Türk Diyanet Vakfı, Konya Müftülüğü, Mehir Vakfı ve Mehir Aile Derneği´nin ortaklaşa başlattığı projenin tanıtım toplantısı Hatay Müftülüğü'nde yapıldı. 100 nişanlı çiftin evlendirileceği projeyle ilgi bilgi veren İl Müftüsü Mevlüt Topçu amaçlarının, hayatın normalleşmesi, toplumda aile yapısının korunması ve yaşanan deprem felaketi neticesinde hayalleri ve çeyizleri enkaz altında kalan gençlerin hayallerine kaldıkları yerden devam etmelerini sağlamak ve yaralarını sarmak olduğunu söyledi. Topçu, başvuruların 16 Ağustos'a kadar İl Müftülüğü'ne yapılabileceğini, toplu düğünün ise 16 Eylül akşamı Reyhanlı ilçesi Tayfur Sökmen Stadyumu'nda gerçekleştirileceğini kaydetti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay Hüseyin BOZOK

        2023-07-19 16:55:09

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