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        Ormanda yetiştirilen kenevirler dronla tespit edildi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 11:50
        Ormanda yetiştirilen kenevirler dronla tespit edildi

        Ufuk AKTUĞ/ARSUZ (Hatay), (DHA)HATAY'ın Arsuz ilçesinde Amanos Dağları'ndaki ormanda dronla inceleme yapan polis ekipleri, 7 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirdi. 

        İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik polisi, Amanos Dağları'ndaki ormanda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Dronla yapılan incelemede tespit edilen bölgede 7 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirdi. Kenevirleri söken ekipler daha sonra imha etti. Kenevirlerin yetiştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

        2023-07-20 11:49:55

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