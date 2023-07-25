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        Hatay'da orman yangını

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 14:35
        Hatay'da orman yangını

        Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)HATAY´ın Antakya ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ediyor.

        İlçeye bağlı Gülderen ile Kisecik mahalleleri arasındaki ormanda saat 14.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü´ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez Hüseyin BOZOK

        2023-07-25 14:34:20

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