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        İskenderunspor, yeni sezon hazırlıklarına Ümit Bozkurt yönetiminde başladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 18:47
        İskenderunspor, yeni sezon hazırlıklarına Ümit Bozkurt yönetiminde başladı

        Ufuk AKTUĞ / İSKENDERUN (Hatay),(DHA)İskenderunspor, 2023-2024 sezonunun hazırlıklarına yeni teknik direktör Ümit Bozkurt yönetiminde başladı.

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen sezon Play Off oynayan ve birinci lig umutlarını final kapısında bırakan İskenderunspor, 2023-2024 futbol sezonu hazırlıklarına yeni teknik direktör Ümit Bozkurt yönetiminde başladı.

        ÜMİT BOZKURT: ANTRENMANLARIMIZ İYİ GİDİYOR

        Sezon hazırlıklarına diğer takımlara nazaran geç başladıklarını belirten Bozkurt, antrenmanlara başladıklarını söyledi. Bozkurt, "Arkadaşlarımızın ciddi gayretleriyle antrenmanlarımız iyi gidiyor. Şu anda en azından takımımızın ana iskeleti var. Biz de takımımıza açıkçası, çok daha net, çok daha katkı sağlayabilecek ve İskenderunspor'a malik olabilecek oyuncular bakıyoruz. Bu konuda hızlı çalışıyoruz" dedi.

        "HEDEFİMİZ TAKIM KARAKTERİ OLUŞTURMAK"

        Takımdaki eksik 4-5 bölgeyi tamamlamak istediklerinin altını çizen teknik direktör Ümit Bozkurt, "Hedefimiz öncelikli olarak takım karakteri oluşturmak. İlk düşüncem, takımımızı çok daha iyi tanımak, tanırken aynı zamanda buraya katkı sağlayacak üç-beş oyuncu getirmek ve geç kalmış olmamıza rağmen ligin ilk maçına en azından ciddi bir hazırlık döneminde, iyi bir şekilde girmek" diye konuştu.

        "İSKENDERUN HALKININ SÜPHESİ OLMASIN"

        İskenderun halkının İskenderunspor'a hiç bu kadar ihtiyacının olmadığına işaret eden Bozkurt şöyle konuştu:

        "Geçen seneki acılarını da biliyoruz. İskenderun halkının hiç şüpheleri olmasın, onların acılarını unutturacak, onları hayata tekrar çok güçlü bir şekilde bağlayacak, umutlar dolu maçlar oynayacağız. Onları mutlu edebilecek, güven verebilecek, onların gurur duyacağı bir takım oluşturmak için çalışıyoruz, onların dualarını bekliyoruz." 

        DHA-Spor Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

        2023-07-28 18:46:25

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