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        Bakan Tunç: Bilirkişi incelemeleri ve raporlarla tutuklama süreçleri yeniden gözden geçirilecek (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 17:38
        Bakan Tunç: Bilirkişi incelemeleri ve raporlarla tutuklama süreçleri yeniden gözden geçirilecek (2)

        BAKAN TUNÇ HATAY´DA

        Bir dizi ziyaret için Hatay´a gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve beraberindeki heyet, ilk olarak AFAD Koordinasyon Merkezi'nde toplantıya katıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve AFAD yetkililerinden bilgiler alan Bakan Tunç, daha sonra AK Parti´nin konteyner ve çadırdan kurduğu il binasında partililerle sohbet etti.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez HATAY,(DHA)

        2023-07-29 17:37:24

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