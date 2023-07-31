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        Hatay´da iki grup arasındaki kavga kamerada

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 12:43
        Hatay´da iki grup arasındaki kavga kamerada

        Samim SELÇUK/ HATAY,(DHA)-HATAY´ın Payas ilçesinde iki grup arasında sokak ortasında çıkan kavga vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kavga, polisin müdahalesiyle son buldu. 

        Olay, ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre sokak ortasında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine sokak ortasında gruplar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga anları ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kavga, polisin müdahalesiyle son buldu. (DHA)  DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Samim SELÇUK

        2023-07-31 12:42:47

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