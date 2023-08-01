Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Ömer Faruk Beyaz, Atakaş Hatayspor'da

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 13:50
        Ömer Faruk Beyaz, Atakaş Hatayspor'da

        Samim SELÇUK / HATAY, (DHA)- Hatayspor, son olarak Stutgart takımında forma giyen milli futbolcu Ömer Faruk Beyaz´ı transfer ettiğini açıkladı.Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Bundesliga ekiplerinden Stuttgart forması giyen Ömer Faruk Beyaz'ı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattı. Hatayspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ailemize Hoş Geldin Ömer Faruk Beyaz. Bundesliga ekiplerinden Stuttgart forması giyen genç orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz ile satın alma opsiyonlu, 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladık. Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart´ın izniyle İtalya kampımıza katıldı. Ömer´e ailemize hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez Samim SELÇUK

        2023-08-01 13:49:33

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Esenyurt dehşetinde ilk ifadeler ortaya çıktı! İki gence 11 kurşun!
        Esenyurt dehşetinde ilk ifadeler ortaya çıktı! İki gence 11 kurşun!
        6 ayda 3 bin 690, Haziran'da 1029 bisiklet kazası! Çözüm ne olmalı?
        6 ayda 3 bin 690, Haziran'da 1029 bisiklet kazası! Çözüm ne olmalı?
        Vatandaşın alımları rekor kırdı, Merkez 102 ton altın sattı
        Vatandaşın alımları rekor kırdı, Merkez 102 ton altın sattı
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması
        Rekortmen senariste veda
        Rekortmen senariste veda
        Esenyurt saldırısını hukukçular değerlendirdi! Cinayet planlı mı?
        Esenyurt saldırısını hukukçular değerlendirdi! Cinayet planlı mı?
        Memurun üçer aylık zam talebinin sırrı
        Memurun üçer aylık zam talebinin sırrı
        31 yıl sonra yakalandılar!
        31 yıl sonra yakalandılar!
        Okan Buruk'un tercihi Gravenberch!
        Okan Buruk'un tercihi Gravenberch!
        Pandeminin acısını çıkarttık!
        Pandeminin acısını çıkarttık!
        Gişelere bereket yağdı
        Gişelere bereket yağdı
        Kartal'a yeni 10 numara!
        Kartal'a yeni 10 numara!
        Twitter'ın komşularının şikayeti sonuç verdi
        Twitter'ın komşularının şikayeti sonuç verdi
        Sosyal medya fenomeni 'açlıktan' hayatını kaybetti
        Sosyal medya fenomeni 'açlıktan' hayatını kaybetti
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i!
        Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu
        Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu
        Galatasaray'da bir ayrılık bir imza!
        Galatasaray'da bir ayrılık bir imza!
        Günde 4.5 dakika mucizesi! Kanser riskini azaltabilir
        Günde 4.5 dakika mucizesi! Kanser riskini azaltabilir
        Ramos bombası!
        Ramos bombası!
        BDDK'dan taksit ve kredilere sınırlama adımı
        BDDK'dan taksit ve kredilere sınırlama adımı

        Benzer Haberler

        Hataylı usta, depremlerde hasar gören camilerdeki ses sistemlerini gönüllü...
        Hataylı usta, depremlerde hasar gören camilerdeki ses sistemlerini gönüllü...
        DOSYA HABER - Hatay'ın kırsal mahallelerindeki depremzedeler için 2 bin 283...
        DOSYA HABER - Hatay'ın kırsal mahallelerindeki depremzedeler için 2 bin 283...
        Hatay'da denizde akıntıya kapılan genç boğuldu
        Hatay'da denizde akıntıya kapılan genç boğuldu
        Hatay'da haklarında arama kararı bulunan 4 şüpheli yakalandı
        Hatay'da haklarında arama kararı bulunan 4 şüpheli yakalandı
        Hatay'da evinde uyuşturucu ve silah bulunan şüpheli tutuklandı
        Hatay'da evinde uyuşturucu ve silah bulunan şüpheli tutuklandı
        Erzin'de gönüllü gençler 3 yıldır "can dostlarını" besliyor
        Erzin'de gönüllü gençler 3 yıldır "can dostlarını" besliyor