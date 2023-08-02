Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Otoban gişelerinde bariyere çarpan kamyonet yandı, sürücü yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 11:33
        Otoban gişelerinde bariyere çarpan kamyonet yandı, sürücü yaralı

        Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN, (Hatay), (DHA)MERSİN'in Anamur ilçesinden yüklenen muzlarla Hatay'ın İskenderun ilçesine gelen kamyonet, otoban gişelerinde bariyere çarparak alev aldı. Kamyonet itfaiyenin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale gelirken, yaralanan şoför hastaneye kaldırıldı.

        Olay, sabaha karşı İskenderun otoban gişelerinde meydana geldi. Mersin'in Anamur ilçesinden yüklenen muzlarla İskenderun otoban gişelerine gelen plakası belirlenemeyen kamyonet, bariyerlere çarptı. Kamyonet bir anda alev aldı. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.  İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi. Sağlık ekipleri, yerde yatan ve ismi öğrenilmeyen şoföre ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kamyonet şoförü daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü. Polis, güvenlik amacıyla kapattığı yolu bir süre sonra trafiğe tekrar açtı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

        2023-08-02 11:32:56

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da iş merkezinde yangın!
        İstanbul'da iş merkezinde yangın!
        Plastik poşete zam geldi
        Plastik poşete zam geldi
        Sigaradan daha az zararlı sanılıyor, ama...
        Sigaradan daha az zararlı sanılıyor, ama...
        Bisikletliye çarpıp böyle kaçmış!
        Bisikletliye çarpıp böyle kaçmış!
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        16 firmaya 'centilmenlik' cezası
        16 firmaya 'centilmenlik' cezası
        İnterneti ikiye ayırdı... Ayı mı, kostüm giymiş insan mı?
        İnterneti ikiye ayırdı... Ayı mı, kostüm giymiş insan mı?
        "Bambaşka bir takım"
        "Bambaşka bir takım"
        Trump nelerle suçlanıyor?
        Trump nelerle suçlanıyor?
        Alışılmışın dışında bir futbolcu
        Alışılmışın dışında bir futbolcu
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        Transferde Ghezzal planı!
        Transferde Ghezzal planı!
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Bursa'da 10 fabrika küle dönmüştü! Yangının nedeni belli oldu!
        Bursa'da 10 fabrika küle dönmüştü! Yangının nedeni belli oldu!
        Cinayette sır perdesi aralandı! Öldüren mesaj!
        Cinayette sır perdesi aralandı! Öldüren mesaj!
        İntihar ettiği ileri sürülmüştü! Özgecan'ın ölümünde flaş gelişme!
        İntihar ettiği ileri sürülmüştü! Özgecan'ın ölümünde flaş gelişme!
        Ambulansın önünü kestiler! 2'si bıçakla 4 yaralı!
        Ambulansın önünü kestiler! 2'si bıçakla 4 yaralı!
        Gala gecesi!
        Gala gecesi!
        Sendika tamam da sözleşme yok
        Sendika tamam da sözleşme yok

        Benzer Haberler

        Hatay'da gezici ünitelerle verilen diş sağlığı hizmeti prefabrik merkeze ta...
        Hatay'da gezici ünitelerle verilen diş sağlığı hizmeti prefabrik merkeze ta...
        Hatay'da gişe bariyerine çarpıp alev alan tırın sürücüsü yaralandı
        Hatay'da gişe bariyerine çarpıp alev alan tırın sürücüsü yaralandı
        Hatay'da aranan 84 şüpheli asayiş uygulamalarında yakalandı
        Hatay'da aranan 84 şüpheli asayiş uygulamalarında yakalandı
        Hatay'da 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan bina çöktü
        Hatay'da 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan bina çöktü
        Hatay'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu
        Hatay'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu
        Hatay'da yaralı bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı
        Hatay'da yaralı bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı