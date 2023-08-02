Otoban gişelerinde bariyere çarpan kamyonet yandı, sürücü yaralı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN, (Hatay), (DHA)MERSİN'in Anamur ilçesinden yüklenen muzlarla Hatay'ın İskenderun ilçesine gelen kamyonet, otoban gişelerinde bariyere çarparak alev aldı. Kamyonet itfaiyenin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale gelirken, yaralanan şoför hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabaha karşı İskenderun otoban gişelerinde meydana geldi. Mersin'in Anamur ilçesinden yüklenen muzlarla İskenderun otoban gişelerine gelen plakası belirlenemeyen kamyonet, bariyerlere çarptı. Kamyonet bir anda alev aldı. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi. Sağlık ekipleri, yerde yatan ve ismi öğrenilmeyen şoföre ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kamyonet şoförü daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü. Polis, güvenlik amacıyla kapattığı yolu bir süre sonra trafiğe tekrar açtı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2023-08-02 11:32:56