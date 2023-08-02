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        Hatay'da, zeytinlikte çıkan yangın ormana sıçradı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 16:39
        Hatay'da, zeytinlikte çıkan yangın ormana sıçradı

        Samim SELÇUK/HATAY, (DHA)HATAY´ın Antakya ilçesinde zeytinlikte çıkan yangın, ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

        Merkeze bağlı Anayazı Mahallesi yakınlarındaki zeytinlikte saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplere itfaiye ekipleri de destek verdi.

        Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Altınözü Samim SELÇUK

        2023-08-02 16:38:39

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