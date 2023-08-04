Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hatay'da

Gülşah ÖZGENUfuk AKTUĞYaşarcan SERİNTÜRK/HATAY, (DHA)TİCARET Bakanı Ömer Bolat, İskenderun Belediyesi'ni ziyaret edip, Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ile bir araya geldi. Belediyede toplantıya katılan Bakan Bolat, gün boyu Hatay'da temaslarını sürdürecek.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hatay programı kapsamında ilk olarak İskenderun Belediyesi'ne ziyarette bulundu. Bakan Bolat, Belediye Başkanı Fatih Tosyalı tarafından karşılandı. Bolat, milletvekilleri, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek'in de katıldığı ziyaretin ardından toplantı düzenledi.

Bakan Bolat, gün boyu Hatay'da temaslarını sürdürecek ve Hatay Valiliği'ni, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, ardından ekonomiyle ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Hatay / İskenderun Gülşah ÖZGEN Ufuk AKTUĞ Yaşarcan SERİNTÜRK

2023-08-04 10:03:59