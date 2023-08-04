Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hatay'da (2)

LİMANDA İNCELEMEDE BULUNDU

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 6 Şubat merkezli depremde zarar gören İskenderun Limanı'nda incelemelerde bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın botuyla limanın çevresini gezen Bakan Bolat, daha sonra Gümrük Başmüdürlüğü'nde basına kapalı düzenlenen toplantıya katıldı.

DEPREMİN BİLANÇOSU 102 TRİLYON LİRA

Ticaret Bakanı Bolat, daha sonra Hatay Afet Koordinasyon Merkezi´nde düzenlenen toplantıya katılarak yetkililerden bilgi aldı. Burada konuşan Bakan Bolat, depremlerin neden olduğu 102 trilyon liranın, Türkiye´nin 2023 bütçesinin yüzde 45´ini oluşturduğunu söyledi. Bölgeleri ayağa kaldırmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Bolat, başta hastaneler olmak üzere geçici ve kalıcı yatırımların yapıldığını anlattı. 810 bin bağımsız bölümün inşa edilmesi gerektiğini belirten Bakan Bolat, "Bu yıl içinde 319 bin bağımsız bölümün teslim edilmesi çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. Hükümet 2 ay önce göreve başladıktan sonra yeni bir yöntem olarak da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın çalışmalarıyla, Yerinde Dönüşüm Projesi de başlatarak TOKİ´nin koordinasyonunda vatandaşlarımızın kendi yerlerini yapmasıyla ilgili yeni bir model de gerçekleştirdi. Büyüklüğüne göre konutlar için 500 bin lira hibe ve 500-800 bin lira arasında faizsiz kredi, 2 yıl ödemesiz 10 yıl vadeli, iş yerleri için de 250 bin hibe ve 250-500 bin lira arası yine faizsiz kredi uygulaması başlatıldı. Gördük ki vatandaşlarımız bu modeli de benimsemişler. Vatandaşlarımız tarafından 1 hafta, 10 gün içerisinde 150 bine yaklaşan başvuru yapıldı. Bu modelle de çalışmalar hızlandırılacak ve depremin maliyetlerinin biraz daha düşürülmesi noktasında önemli bir adım olacak" dedi.

KREDİ BORCU ÖDEMELERİ 6 AY DAHA UZATILDI

Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı çalışmaları anlatan Bakan Bolat şöyle konuştu:

"Depremin ilk anından itibaren tüm kadromuzla, başta yurt dışından gelen yardımların Türkiye´ye girişi noktasında gümrüklerde her türlü kolaylığı sergiledik. Bunun yanında iş makineleri ve vinçler gibi araçların geçici ithaline gümrüksüz olarak izin verme uygulamasını başlattık. Esnaflarımız için destek paketleri sunduk. Bu noktada kredi geri ödemeleri en az 6 ay uzatılmıştı. Şimdi hükümetimiz bu kredi borcu geri ödemelerini 6 ay daha uzatma kararı aldı. Hatay ilimizde 3 bin 836 esnaf ve sanatkara kullandırılan deprem destek kredisi yaklaşık 1 milyar lira olmuştur. Bu noktada ayrıca 5 bin 984 esnaf ve sanatkara yüzde 50 ve yüzde 100 hazine faiz destekli işletme yatırım kredileri de 2 milyar 107 milyon liraya ulaşmıştır. Esnaflar için mal ve mülk kaybı olarak 137 milyar liralık kayıp tespiti yapmıştık. 60 milyon liralık daha kredi tahsisi sağlanmış durumdadır. Bunun yanında konteynerlerin yurt dışından getirilmesinde hem gümrük vergileri kaldırıldı hem de gümrüklerden geçişi çok hızlı yapılmıştır. Sabah İskenderun Limanı´nı ziyaret ettik ve oradaki hem gümrük yetkilileri hem liman yetkilileriyle görüşmeler yaptık. Limanın en kısa sürede tam kapasiteyle hizmete ulaştırılması noktasında liman işletmecisi şirketin sahibi ile görüştük ve kendisinden çok kısa bir sürede inşallah limanın yeniden eskisi gibi yüzde 100 kapasiteyle çalışması noktasında söz aldık çünkü bu liman tam kapasite çalışmaya başladığında Hatay´ın, İskenderun´un ekonomisine önemli katkı sağlayacak. Bu anlamda ihracatımızı açısından da olumsuz etkiler alıyoruz ama limandaki hasarın da oldukça büyük olduğunu gözlemledik."

İHRACAT YÜZDE 41 AZALDI

Bakan Bolat, 50 bin dekar araziye kurulması planlanan Hassa Organize Sanayi Bölgesi ve Amanos gibi yatırımların tamamlanarak diğer sektörlere entegre edileceğini belirterek, "Ana metal sanayi, tekstil ve tarım sektörlerinde öne çıkan Hatay ilimiz ihracatta da başarılı performans gösteriyor. 2022 yılında 4 milyar dolar ihracat başaran Hatay ilimizde, 2023 Ocak´ta ihracatın yüzde 41 azaldığını görüyoruz. 1,5 milyar dolara geriledi. Bu tabii anlaşılabilir bir durum ama çalışmalarla önümüzdeki yıl bu kayıp dönemi inşallah aşacağız" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Gülşah ÖZGEN-Yaşar SERİNTÜRK

2023-08-04 15:36:46