Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Vinton, Hatay'da

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 18:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Vinton, Hatay'da
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gülşah ÖZGENYaşarcan SERİNTÜRK/HATAY, (DHA)BİRLEŞMİŞ Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Hatay´ın Defne ilçesinde çadır kente ziyarette bulunup, çocuklar ve kadınlara yardım ve psikolojik destek sağlanan 'Mor Yerleşke' alanını inceledi.

        UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Hatay´ın Defne ilçesindeki çadır kentte UNDP tarafından desteklenen 28 adet 'Mor Yerleşke'den biri olan konteynerlere ziyarette bulundu. Mor yerleşkede, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, çocuk gelişim uzmanıyla birlikte zarar gören çocuklara ve kadınlara birçok konuda yardım sunuluyor. UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, yerleşkeyi ve çadır kenti gezdikten sonra yaptığı açıklamada, "UNDP Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı olarak Mor Yerleşke'yi desteklemeden dolayı gurur duyuyoruz. 28 taneden birisi olan bu Mor Yerleşke, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile işbirliği halinde yapıldı. Burada kadınlar ve çocuklar sadece depremden zarar gördükleri için değil, diğer konularda da yardım ve destek almaktadır. Ayrıca bu çadır kentten bir sürü kişi faydalanıyor. Böyle bir proje yapmaktan çok memnunuz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Gülşah ÖZGEN Yaşarcan SERİNTÜRK

        2023-08-04 18:01:08

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Fransa açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Fransa açıklaması!
        Kopan bacağı yerine dikilemedi, sürücü serbest!
        Kopan bacağı yerine dikilemedi, sürücü serbest!
        Şampiyonluk oranları açıklandı!
        Şampiyonluk oranları açıklandı!
        Susuzluk şikayetiyle içtiği aşırı su sonu oldu
        Susuzluk şikayetiyle içtiği aşırı su sonu oldu
        Dünya Kupası'nda Jamaika rüzgarı!
        Dünya Kupası'nda Jamaika rüzgarı!
        Ünlülerin tepkisi sürüyor
        Ünlülerin tepkisi sürüyor
        İstanbul'da vahşet! Sevgilisi boğazını kesip öldürdü!
        İstanbul'da vahşet! Sevgilisi boğazını kesip öldürdü!
        Ünlü oyuncu hamile
        Ünlü oyuncu hamile
        Konut dışı satış farkı açıyor
        Konut dışı satış farkı açıyor
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        Tesla'nın ezeli rakibinden gövde gösterisi
        Tesla'nın ezeli rakibinden gövde gösterisi
        Babasını öldürüp kredi kartıyla sevgilisine altın almış! Böyle evlat olmaz olsun!
        Babasını öldürüp kredi kartıyla sevgilisine altın almış! Böyle evlat olmaz olsun!
        UEFA ülke puanının önemi!
        UEFA ülke puanının önemi!
        O diyet beyin fonksiyonlarını koruyor! İşte nedeni
        O diyet beyin fonksiyonlarını koruyor! İşte nedeni
        Orta sahaya 3 isim gündemde!
        Orta sahaya 3 isim gündemde!
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        "Yıldızlar kulübü olduk"
        "Yıldızlar kulübü olduk"
        Ev üstüne ev yaptılar!
        Ev üstüne ev yaptılar!
        Barbie hayatı sorguluyor...
        Barbie hayatı sorguluyor...
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"

        Benzer Haberler

        Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
        Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hatay'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde konuştu:
        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hatay'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde konuştu:
        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hatay'da (2)
        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hatay'da (2)
        TDV Hatay'da depremzedelere gıda ve hijyen kolisi dağıttı
        TDV Hatay'da depremzedelere gıda ve hijyen kolisi dağıttı
        Hatay'da ağaçlık ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da ağaçlık ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hatay İskenderun'da temaslarda bulundu
        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hatay İskenderun'da temaslarda bulundu