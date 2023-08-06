Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Hatay'da orman yangını

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 12:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da orman yangını
        ABONE OL
        ABONE OL

        HATAY,(DHA)HATAY'ın Antakya ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

        Serinyol Mahallesi Tahtaköprü mevkisinde, saat 11.30 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı sonrası bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için karadan ve havadan müdahale başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez HATAY,(DHA)

        2023-08-06 12:17:08

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Trafikte yüksek sesle müzik cinayeti!
        Trafikte yüksek sesle müzik cinayeti!
        Epözdemir: Ahlaki de değil, vicdani de değil
        Epözdemir: Ahlaki de değil, vicdani de değil
        İnsan vücudu ne kadar sıcağa dayanabilir?
        İnsan vücudu ne kadar sıcağa dayanabilir?
        Cimbom'da orta saha mesaisi!
        Cimbom'da orta saha mesaisi!
        Küresel ısınma Cilo Dağı'nı da etkiledi! Buzullar eriyor
        Küresel ısınma Cilo Dağı'nı da etkiledi! Buzullar eriyor
        O anlar kameraya yansıdı! Şiddetli rüzgarda şemsiye ile uçtu!
        O anlar kameraya yansıdı! Şiddetli rüzgarda şemsiye ile uçtu!
        Tete derbisi!
        Tete derbisi!
        Bu kadarına pes! Engelli erkek komşuya cinsel saldırı!
        Bu kadarına pes! Engelli erkek komşuya cinsel saldırı!
        2008'de iş insanını öldürüp varile koyup beton dökmüşlerdi!
        2008'de iş insanını öldürüp varile koyup beton dökmüşlerdi!
        Çekemediler
        Çekemediler
        Dünya ısınıyor, sivrisinekler evrim geçiriyor
        Dünya ısınıyor, sivrisinekler evrim geçiriyor
        2 yıl önce kül olmuştu! Tekrar yeşeriyor
        2 yıl önce kül olmuştu! Tekrar yeşeriyor
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Botta dayak yiyen kadından garip açıklama!
        Botta dayak yiyen kadından garip açıklama!
        Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
        Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
        Paredes için Icardi devrede!
        Paredes için Icardi devrede!
        İstanbul'da feci kaza! İkisinde de kask yoktu!
        İstanbul'da feci kaza! İkisinde de kask yoktu!
        F.Bahçe'den yeni teklif!
        F.Bahçe'den yeni teklif!
        Meteoroloji uyardı! Bu saatlerde dışarı çıkmayın! Ateşten pazar!
        Meteoroloji uyardı! Bu saatlerde dışarı çıkmayın! Ateşten pazar!
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Jennifer Aniston'dan açıklama

        Benzer Haberler

        Hatay'da orman yangını çıktı
        Hatay'da orman yangını çıktı
        Hatay'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Hatay'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Hatay'da cevizlerin içinde uyuşturucu saklayan 4 zanlı yakalandı
        Hatay'da cevizlerin içinde uyuşturucu saklayan 4 zanlı yakalandı
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan Hatay'daki sanayi esnafına ziyaret
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan Hatay'daki sanayi esnafına ziyaret
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Hatay'da yürütecekleri çalışmaları anlatt...
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Hatay'da yürütecekleri çalışmaları anlatt...
        Bakan Kacır: 120 bin liradan 500 bin liraya kadar KOBİ'lerimize finansman d...
        Bakan Kacır: 120 bin liradan 500 bin liraya kadar KOBİ'lerimize finansman d...