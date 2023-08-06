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        Hatay'da orman yangını (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 15:34
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        Hatay'da orman yangını (2)
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        KONTROL ALTINA ALINDI

        Hatay'ın Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi Tahtaköprü mevkisinde, saat 11.30 sıralarında çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 20 arazöz, 2 TOMA, 4 iş makinesi, 19 su tankeri, 9 ilk müdahale aracı, 18 kamyonet ve 146 personel müdahale etti. Yangın, saat 15.30 sıralarında ekiplerin 4 saat süren mücadelesi ile kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarına başladı. Hatay Valiliği ise sabotaj ihtimalini araştırmak için bölgede insansız hava araçlarının görev yaptığını bildirdi. (DHA)Samim SELÇUK/HATAY,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez Samim SELÇUK

        2023-08-06 15:34:00

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