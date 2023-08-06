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        Hatay'da orman yangını (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 23:17
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        Hatay'da orman yangını (3)
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        4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Hatay'ın Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi Tahtaköprü mevkisinde saat 11.30 sıralarında çıkan ve 4 saatte kontrol altına alınan orman yangına ilişkin 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Hatay Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kolluk kuvvetlerinin karadan ve havadan yaptığı operasyonlar sonucu yangını çıkardığı öne sürülen 4 şüphelinin yakalandığı, haklarında adli sürecin başlatılması için adliyeye sevk edildikleri belirtildi. (DHA)HATAY, (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez HATAY, (DHA)

        2023-08-06 23:16:48

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