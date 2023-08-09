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        Hatay'da orman yangını

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 17:34
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        Hatay'da orman yangını
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        Ferhat DERVİŞOĞLUSamim SELÇUK/HATAY, (DHA)HATAY'ın Defne ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

        Defne ilçesi Ballıöz Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangını fark eden mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 3 helikopter, 8 arazöz, 3 su tankı, 5 ilk müdahale aracı ve 50 personelle yangına müdahale edildi. Ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez Samim SELÇUK

        2023-08-09 17:33:18

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