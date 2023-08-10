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        Depremde ayakta kalan, karbon fiberle güçlendirilmiş blok, 'hasarlı' olduğu için yıkıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 15:31
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        Depremde ayakta kalan, karbon fiberle güçlendirilmiş blok, 'hasarlı' olduğu için yıkıldı
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        Akif ÖZDEMİR-Samim SELÇUK/ HATAY, (DHA)HATAY'ın Defne ilçesinde, 3 bloktan oluşan ve A-3 Blok'u depremde tamamen yıkılan Antakya Kooperatif Evleri Sitesi'nin ağır hasar alan A-1 Blok ve uzman ekiplerin 14 yıl önce karbon fiberle güçlendirdiği, bu sayede yıkımlara rağmen ayakta kaldığı kaydedilen az hasarlı A-2 Blok'u kontrollü olarak yıkıldı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde, Hatay'ın Defne ilçesi Sümerler Mahallesi'nde 3 bloktan oluşan Antakya Kooperatif Evleri Sitesi'nin A-3 Blok'u yıkıldı. Ölümlere neden olan yıkımla birlikte A-1 Blok da ağır hasar aldı. Ancak A-2 Blok, az hasarlı olarak ayakta kaldı. Bu blokun depremden 14 yıl önce uzman ekipler tarafından karbon fiber maddeyle güçlendirildiği ortaya çıktı. Bu güçlendirmeyle, binanın depremde ayakta kaldığı, içinde yaşayanların da bu sayede kurtulduğu kaydedildi. Yıkılan binada enkaz kaldırma işlemlerine geçilirken, ağır hasar alan ve ayakta kalan bloklar da tahliye edildi.

        Depremin üzerinden aylar geçerken, bölgedeki çalışmalarda Antakya Kooperatif Evleri Sitesi'ndeki tahliye edilen binalar da yapılan çalışmalar kapsamında kontrollü olarak yıkıldı. Mahalle muhtarı Mehmet Keskin, "Ekipler 2 bloku da kontrollü olarak yıktı. Bu yıkımın sebebi, binanın güçlendirilen bölgeleri ayakta kalmıştı. Ancak diğer bölgelerinde çatlaklar vardı. Ekipler de yıkımını gerçekleştirdi. Bölgede çalışmalar devam ediyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Akif ÖZDEMİRSamim SELÇUK

        2023-08-10 15:30:58

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