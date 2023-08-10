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        Depremde hasar alan Rum Ortodoks Kilisesi'nin risk oluşturan çan kuleleri kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 17:02
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        Depremde hasar alan Rum Ortodoks Kilisesi'nin risk oluşturan çan kuleleri kaldırıldı
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        Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde depremde ağır hasar gören Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi'nin iki çan kulesi, risk teşkil ettiği için bulunduğu yerden kaldırıldı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen İskenderun'daki Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi'nin bir kısmı yıkıldı. Geri kalan bölümleri de ağır hasarlı olan kilisenin yeniden ayağa kaldırılması için Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun kararıyla güçlendirme ve restorasyon kararı alındı. Kilisenin risk teşkil eden iki çan kulesi 7 saatlik yapılan çalışmalarla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kilisenin Vakıf Başkanı Can Teymur, "Risk teşkil eden iki çan kulesini de söküyoruz. Çünkü devrilme tehlikesi söz konusu. Buradaki teknik ekip, inşaat mühendisi ve müteahhit firmamızla birlikte bu sökülme işlemini yerine getiriyoruz. Kültür Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle anıtsal ve kültürel olarak buranın da restorasyon projesiyle tekrar eski haline gelmesini temenni ediyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

        2023-08-10 17:01:28

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