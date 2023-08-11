Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Enerjisa Enerji'nin 'Oyungezer' otobüsü deprem bölgesinde

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 13:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Enerjisa Enerji'nin 'Oyungezer' otobüsü deprem bölgesinde
        ABONE OL
        ABONE OL

        HATAY, (DHA) Oyungezer adını taşıyan oyun merkezi otobüsü Hatay ve İskenderun´da konteyner kentlerde çocuklarla buluşuyor. Bölgede yaşayan çocuklara sosyal bir çevre oluşturacak proje ile depremin açtığı psikolojik yaraların sarılması amaçlanıyor.  Enerjisa Enerji ve otobüs üreticilerinden TEMSA, güçlerini Hatay´daki depremzede çocuklar için birleştirdi.  Şubat ayında gerçekleşen ve ağır kayıplara neden olan depremlerin açtığı psikolojik yaraların sarılması amacıyla sosyal sorumluluk projesine imza atan iki şirket,  Oyungezer adını taşıyan oyun merkezi otobüsünü 11 Ağustos´ta çocuklarla buluşturuyor.  "BİZ BURADA MİSAFİR DEĞİLİZ, HATAY´A DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ" Depremin ve sonuçlarının hiçbir zaman gündemlerinden çıkmayacağının önemle altını çizen Enerjisa Enerji CEO´su Murat Pınar, "Depremin yaşandığı ilk günden beri bölgenin yaralarının sarılması için var gücümüzle çalışıyoruz. Tüm şirketlerin elini taşın altına koymaya çalıştığı bu dönemde bizi diğer şirketlerden ayrıştıran bir unsur var; burası bizim operasyon bölgemiz ve biz burada misafir değiliz, Hatay´a destek olmaya devam edeceğiz. Etkin kaynak kullanımı ile yatırımlar yapıyor ve canla başla bölgenin ihyası için çalışıyoruz. Buradaki çocukların güvenli bir şekilde, keyiflice vakit geçirecekleri bir alanlarının olması psikolojileri açısından çok kritik. Bölgenin önemli ve büyük bir eksikliğini gidermek adına katkıda bulundukları için Enerjisa Enerjisi E-Sport Kulübü´ne ve güçlerimizi birleştirdiğimiz TEMSA´ya çok teşekkür ediyorum. Daha İyi Bir Gelecek diyerek çıktığımız yolda geleceğimizi inşa edecek çocukları bir nebze olsun mutlu etmesini diliyorum" dedi.  "BÖLGEDEKİ ÇOCUKLARIMIZIN SOSYAL VE RUHSAL GELİŞİMİNE DESTEK OLMAYI AMAÇLIYORUZ" TEMSA CEO´su Tolga Kaan Doğancıoğlu ise şunları söyledi:  "Yaşadığımız deprem felaketinin ilk gününden bu yana, tüm yaralar sarılıncaya kadar sahada olmaya devam edeceğimizi ifade etmiştik. Bunda da kararlıyız. Yaptığımız tüm yardımların yanında, deprem bölgesinde hayata geçirdiğimiz projelerle, bölge insanının yanında olduğumuzu onlara hissettirmeye gayret ediyoruz. TEMSA ve Enerjisa Enerji iş birliğinde hayata geçirdiğimiz Oyungezer projemiz ile de bölgedeki çocuklarımızın sosyal ve ruhsal gelişimine destek olmayı amaçlıyoruz. TEMSA olarak bugüne kadar 130 binden fazla araç ürettik.  Bu araçlarımız içerisinde, çocuklar için tasarladığımız bu otobüs, şüphesiz ki bugüne kadar TEMSA imzası taşıyan en özel araçlar arasındaki yerini aldı." Enerjisa Enerji´nin bölgedeki çocukların konteyner kentlerden uzaklaşarak nefes alabilecekleri, keyifli vakit geçirebilecekleri bir alan hayali ile çıktığı yolda, Sabancı Topluluğu şirketlerinden TEMSA da destekleriyle projenin hayata geçmesine büyük katkı sundu. TEMSA tarafından temin edilen otobüsün dışı ilgi çekici bir şekilde giydirildikten sonra, iç kısmı Enerjisa Enerji´nin tasarladığı bir oyun alanı haline getirildi. Böylelikle bölgede yaşayan çocuklar için boş zamanlarını değerlendirebilecekleri güvenli bir sosyal alan yaratılmış oldu. DHA-Genel Türkiye-Hatay DHA

        2023-08-11 13:52:14

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İftiraya uğrayan doktordan çarpıcı açıklamalar!
        İftiraya uğrayan doktordan çarpıcı açıklamalar!
        Motosikletle işlenen cinayette itiraf geldi!
        Motosikletle işlenen cinayette itiraf geldi!
        Cam fabrikasında dev yangın!
        Cam fabrikasında dev yangın!
        Her şeyi değiştirdi
        Her şeyi değiştirdi
        "Enflasyonla mücadele ederken resesyona düşmeme çabamız var"
        "Enflasyonla mücadele ederken resesyona düşmeme çabamız var"
        Yangın sonrası Hawaii küle döndü
        Yangın sonrası Hawaii küle döndü
        Barış Boyun çetesi Fransa'ya uzandı! Kan donduran çifte infaz
        Barış Boyun çetesi Fransa'ya uzandı! Kan donduran çifte infaz
        Yerbilimci Prof. Dr. Görür son depremleri değerlendirdi!
        Yerbilimci Prof. Dr. Görür son depremleri değerlendirdi!
        3 bin 800 yıllık 'kent satışı sözleşmesi' bulundu
        3 bin 800 yıllık 'kent satışı sözleşmesi' bulundu
        Bir yıl içinde iki kongre...
        Bir yıl içinde iki kongre...
        Hanife'yi öldüren eşine 'mesaj' indirimi!
        Hanife'yi öldüren eşine 'mesaj' indirimi!
        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"
        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"
        'Kent tarımı modeli yaygınlaştırılacak'
        'Kent tarımı modeli yaygınlaştırılacak'
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        O ilde deniz suyu ölçümleri mükemmel çıktı!
        O ilde deniz suyu ölçümleri mükemmel çıktı!
        "Gezegendeki en farklı..."
        "Gezegendeki en farklı..."
        Hatay’ın filiz sürgünü
        Hatay’ın filiz sürgünü
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"

        Benzer Haberler

        Çalışmak için gittiği Rusya'da evlendiği eşine 9 yıldır kavuşamıyor
        Çalışmak için gittiği Rusya'da evlendiği eşine 9 yıldır kavuşamıyor
        Türk Kızılay depremde tamirhanesi yıkılan Hataylı esnafa konteyner verdi
        Türk Kızılay depremde tamirhanesi yıkılan Hataylı esnafa konteyner verdi
        Şehit Ferhat Gedik'in annesi oğlunu fedakarlıklarıyla anıyor
        Şehit Ferhat Gedik'in annesi oğlunu fedakarlıklarıyla anıyor
        Aççana Höyük'te 3 bin 800 yıllık "kent satışı sözleşmesi" bulundu
        Aççana Höyük'te 3 bin 800 yıllık "kent satışı sözleşmesi" bulundu
        Hatay'da cinayetten aranan zanlı Adana'da yakalandı
        Hatay'da cinayetten aranan zanlı Adana'da yakalandı
        Hatay'da iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı
        Hatay'da iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı