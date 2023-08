Engin Can Aksoy, 4 yıl daha Atakaş Hatayspor´da

Samim SELÇUK/HATAY, (DHA) - Atakaş Hatayspor, takımın genç sol beki Engin Can Aksoy´un sözleşmesinin 4 yıl uzatıldığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor´da 19 yaşındaki genç oyuncu ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Engin Can Aksoy 4 yıl daha Atakaş Hatayspor´umuzda. Ailemizin en eski üyesi Engin Can Aksoy, 4 yıl daha formamızı giyecek. Engin Can için düzenlenen imza törenine başkan vekilimiz Aydın Toksöz ve teknik direktörümüz Volkan Demirel katıldı. Engin Can´a formamızla daha nice başarılar diliyoruz" ifadelerini yer verildi.

