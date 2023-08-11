Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Engin Can Aksoy, 4 yıl daha Atakaş Hatayspor´da

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 15:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Engin Can Aksoy, 4 yıl daha Atakaş Hatayspor´da
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samim SELÇUK/HATAY, (DHA) - Atakaş Hatayspor, takımın genç sol beki Engin Can Aksoy´un sözleşmesinin 4 yıl uzatıldığını açıkladı.

        Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor´da 19 yaşındaki genç oyuncu ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Engin Can Aksoy 4 yıl daha Atakaş Hatayspor´umuzda. Ailemizin en eski üyesi Engin Can Aksoy, 4 yıl daha formamızı giyecek. Engin Can için düzenlenen imza törenine başkan vekilimiz Aydın Toksöz ve teknik direktörümüz Volkan Demirel katıldı. Engin Can´a formamızla daha nice başarılar diliyoruz" ifadelerini yer verildi.

        DHA-Spor Türkiye-Hatay Samim SELÇUK

        2023-08-11 15:12:40

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "OVP'de yol haritasını açıklayacağız"
        "OVP'de yol haritasını açıklayacağız"
        İftiraya uğrayan doktordan çarpıcı açıklamalar!
        İftiraya uğrayan doktordan çarpıcı açıklamalar!
        Kan donduran olay! 80 yaşında evlat katili!
        Kan donduran olay! 80 yaşında evlat katili!
        Kartlı harcamalarda ortalama ödeme tutarı enflasyonu ikiye katladı
        Kartlı harcamalarda ortalama ödeme tutarı enflasyonu ikiye katladı
        O anları kaydetti! Eski eşinden biber gazı sıkarak kurtuldu
        O anları kaydetti! Eski eşinden biber gazı sıkarak kurtuldu
        40 gün sürecek! Galata yenileniyor
        40 gün sürecek! Galata yenileniyor
        92 yıllık evlilik sözleşmesini müzeye bağışladı
        92 yıllık evlilik sözleşmesini müzeye bağışladı
        Cam fabrikasında dev yangın!
        Cam fabrikasında dev yangın!
        Her şeyi değiştirdi
        Her şeyi değiştirdi
        Motosikletle işlenen cinayette itiraf geldi!
        Motosikletle işlenen cinayette itiraf geldi!
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        "Enflasyonla mücadele ederken resesyona düşmeme çabamız var"
        "Enflasyonla mücadele ederken resesyona düşmeme çabamız var"
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        Hanife'yi öldüren eşine 'mesaj' indirimi!
        Hanife'yi öldüren eşine 'mesaj' indirimi!
        Yangın sonrası Hawaii küle döndü
        Yangın sonrası Hawaii küle döndü
        'Kent tarımı modeli yaygınlaştırılacak'
        'Kent tarımı modeli yaygınlaştırılacak'
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"
        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"
        Hatay’ın filiz sürgünü
        Hatay’ın filiz sürgünü
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"

        Benzer Haberler

        Enerjisa Enerji'nin 'Oyungezer' otobüsü deprem bölgesinde
        Enerjisa Enerji'nin 'Oyungezer' otobüsü deprem bölgesinde
        Çalışmak için gittiği Rusya'da evlendiği eşine 9 yıldır kavuşamıyor
        Çalışmak için gittiği Rusya'da evlendiği eşine 9 yıldır kavuşamıyor
        Türk Kızılay depremde tamirhanesi yıkılan Hataylı esnafa konteyner verdi
        Türk Kızılay depremde tamirhanesi yıkılan Hataylı esnafa konteyner verdi
        Şehit Ferhat Gedik'in annesi oğlunu fedakarlıklarıyla anıyor
        Şehit Ferhat Gedik'in annesi oğlunu fedakarlıklarıyla anıyor
        Aççana Höyük'te 3 bin 800 yıllık "kent satışı sözleşmesi" bulundu
        Aççana Höyük'te 3 bin 800 yıllık "kent satışı sözleşmesi" bulundu
        Hatay'da cinayetten aranan zanlı Adana'da yakalandı
        Hatay'da cinayetten aranan zanlı Adana'da yakalandı