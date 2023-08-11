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        Eren´i korurken şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Gedik dualarla anıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 19:49
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        Eren´i korurken şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Gedik dualarla anıldı
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        Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)TRABZON'un Maçka ilçesi kırsalında 6 yıl önce teröristlerle sıcak temas sırasında Eren Bülbül'ü korurken şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki mezarı başında dualarla anıldı.

        Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sırasında Eren Bülbül'ü korurken şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, İskenderun'un Bekbele Mahallesi'ndeki mezarında dualarla anıldı.

        Anmaya, şehidin yakınlarının yanı sıra İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Belediye Başkanı Fatih Tosyalı,  Emniyet Müdürü Nevzat Güneş,  İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Yıldırım,  İlçe Müftüsü Ramazan Avcı,  Doğu Akdeniz Sahil Güvenlik Grup Komutanı Binbaşı Onur Emir ve vatandaşlar katıldı.

        Oğlunun mezarı başına gelen anne Hatice Gedik, eşini koronavirüsten, kızını ve torununu depremde kaybettiğini belirterek, " 41'inci yaş gününde 41 kurşunla şahadet şerbetini içen oğlum Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik yattığın yer nur mekanın cennet olsun" dedi.

        Şehit oğlu, kızı ve torununun mezarını da ziyaret eden anne Hatice Gedik, "Çok büyük bir acı" diyerek  güçlükle konuşabildi. Şehidin mezarı başında Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

        2023-08-11 19:48:19

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